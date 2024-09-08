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Filistinli fotoğrafçıya Visa pour l'image festivalinde büyük ödül

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Fransa'nın Perpignan şehrinde düzenlenen Visa pour l'image festivalinde, Gazze'deki insanlık dramını konu alan fotoğrafıyla Filistinli fotoğrafçı Loay Eyyüb büyük ödülü kazandı. Eyyüb, ödülü Gazze'de görevlerini yerine getirirken öldürülen gazetecilere ve Filistinlilere adadı. Aşırı sağcı Belediye Başkanı'nın tepkisine rağmen ödül geri alınmadı.

Haber fotoğrafçılığında dünyanın en önemli yarışmalarından biri olan Fransa'nın Perpignan şehrinde düzenlenen "Visa pour l'image" festivalinde büyük ödül, Gazze'deki insanlık dramını konu alan fotoğrafıyla Filistinli fotoğrafçı Loay Eyyüb'e verildi.

Eyyüb, video konferansla katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Visa pour l'image"dan aldığı ödülü "Gazze'de görevlerini yerine getirirken öldürülen tüm gazetecilere ve Filistinlilere" adadı.

Gazzeli fotoğraf muhabirinin konuşması sırasında Hamas'ı " Filistin'in direniş hareketi" olarak nitelemesi, Perpignan'ın aşırı sağcı Belediye Başkanı Louis Aliot'nun tepkisini çekti.

Aliot, Gazzeli fotoğrafçıya verilen ödülün geri alınmasını istedi.

Ancak "Visa pour l'image" organizatörleri, aşırı sağcı Fransız siyasetçinin talebini reddetti.

Festival başkanı Jean-François Leroy, İspanya'nın EFE haber ajansına verdiği demeçte, "Jürimiz uluslararası fotoğraf editörlerinden ve uzmanlardan oluşuyor. Onlara katılsam da katılmasam da kararlarına her zaman saygı duydum." dedi.

Leroy, İsrail'in yabancı basının Gazze'deki çalışmalarını engellediğini, dolayısıyla bilgi edinme hakkını engellediğini, böylece bu çatışma bölgesinde neler olup bittiğini dünyaya yalnızca yerel gazetecilerin anlatabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Festival Filistin Güncel Fransa Gazze Visa

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