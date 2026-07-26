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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da iki yeni kaçak yerleşim kurdu

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Selfit kentlerinde iki yeni kaçak yerleşim kurdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Selfit kentlerinde iki yeni kaçak yerleşim kurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ümmü Safa köyü topraklarında yeni bir kaçak yerleşim oluşturdu.

Ümmü Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, yaptığı açıklamada, bir grup İsraillinin, köyün güneyindeki Vadi ez-Zeytun bölgesine baskın düzenleyerek buraya çadırlar kurduğunu söyledi.

Sabah, yaklaşık 4 bin dönümlük alanı kapsayan bölgenin kaçak yerleşim kurulması amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Son günlerde köyün Cebel er-Ras bölgesinde, Ümmü Safa ile Cibiya beldeleri arasındaki alanda ve komşu Deyr es-Sudan yakınlarında da yeni kaçak yerleşimler kurulduğunu aktaran Sabah, kurulan yeni kaçak yerleşim nedeniyle köyün dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiğini vurguladı.

Sabah, Filistinlilere ait arazilerden geriye yalnızca evlerin bulunduğu alanların kaldığını belirtti.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentinin kuzeyindeki Deyr İstiya beldesinde de yeni bir kaçak yerleşim kurdu.

WAFA'nın haberine göre, aktivist Nazmi es-Selman, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, beldenin kuzeyindeki Ez-Zuhur bölgesinde toplandığını ve burada Filistinlilere ait arazileri tahrip ettiğini belirtti.

Selman, söz konusu bölgede yeni bir kaçak yerleşim kurulmasının, Filistinlilerin toprakları aleyhine yeni bir fiili durum oluşturmayı ve bölgedeki yayılmacılığı amaçladığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 2 İsraillinin öldüğü olayların ardından, kaçak yerleşimlerin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Bunların çoğu İsrail makamlarının planlamasıyla yapılırken, daha küçük olan bazıları Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kaçak olarak kuruluyor.

İsrail makamları, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan bu kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor, bunlara kendi kanunları nezdinde resmiyet kazandırarak yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da onlara koruma sağlıyor.

Kaynak: AA
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