Filistin Milli Futbol Takımı ile Konyaspor, 'Filistin Günü'nde dostluk maçı yapacak

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, 30 Eylül'de Konya'da düzenlenecek "Filistin Günü" programı kapsamında, Filistin Milli Futbol Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor'un "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla dostluk maçı yapacağını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 2026 İİT Gençlik Başkenti ilan edilen Konya, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için önemli bir etkinliğe hazırlanıyor.

İİT Gençlik Başkenti 2026 Uluslararası Programı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde, 30 Eylül'de "Filistin Günü" başlıklı bir dizi program düzenlenecek.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan ICYF Başkanı Taha Ayhan, Filistin ve Gazze konusunda çok hassas olduklarını, her platformda savunucusu olduklarını söyledi.

Yaşanan soykırımın hesabının sorulmasına ilişkin gündemlerinin bulunduğunu ve ICYF olarak bu temel gündem etrafında projelerini şekillendirdiklerini belirten Ayhan, "Konya Türkiye'mizin her şehri gibi fakat kendi hassasiyetlerini daha da ortaya koyan, Filistin'e, Gazze'ye ve dünyadaki tüm mazlumlara kucak açan bir şehir olması hasebiyle şehirden de talep vardı. 'Madem biz İİT Gençlik Başkentiyiz, o zaman biz bu gençlik başkenti duruşumuzu, çok sağlam bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor' diye şehirden, gençlerimizden, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimiz olmak üzere şehrin önde gelenlerinden talep vardı. Şehrin kendi iç dinamiklerinin oluşturduğu talebi biz uluslararasılaştıracak bir etkinlik olarak 30 Eylül'ü tasarladık." diye konuştu.

Ayhan, geçen yıl da Konya'nın kendi içinde benzer bir program yaptığını, bu yıl İİT Gençlik Başkenti olmasıyla bunu uluslararası düzeye taşıyacaklarını aktardı.

"Türkiye olarak biz Gazze'nin ve Filistin'in savunucusuyuz"

30 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinliklerle uluslararası anlamda Konya'nın insanlıktan, hukuktan ve adaletten yana olan duruşunu seslendireceklerini vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak biz Gazze'nin ve Filistin'in savunucusuyuz. Mağdurların ve mazlumların savunucusuyuz. Bu noktada Konya'nın ev sahipliğinde biz Türkiye olarak da duruşumuzu ortaya koyacağız. ICYF olarak Gazze ve Filistin bizim 1 numaralı gündemimiz. Mazlumların sesi olmak 1 numaralı gündemimiz. İşte biz de bu 30 Eylül'deki etkinliklerin tamamıyla bunu gençler nezdinde dünyaya duyurmuş olacağız."

Ayhan, Konya'da birçok sivil toplum yapısının olduğunu, bu sivil toplum örgütleri aracılığıyla Konya'dan tüm dünyaya insani yardım dağıtıldığını gördüklerini dile getirdi.

Etkinlikler kapsamında birinci günün ilk yarısında Gazze Mahkemesi'nin sonrasında neler olduğuna, o günden bugüne kadar nelerin değiştiğine ve Gazze'de şu anki durumun ne olduğuna ilişkin konuların ele alınacağı oturum gerçekleştireceklerini anlatan Ayhan, "İkinci oturumda ise dünyadan düşünürlerin, özellikle genç yaştaki düşünür ve aktivistlerin olacağı barış forumunda, 'Gazze'yle, Filistin'le alakalı insanlık olarak neredeyiz?' 'Ne yapıyoruz?' ve 'Gazze'nin hesabını soykırımcılardan nasıl soracağız?' 'Bundan sonra ne yapılması lazım ki bir daha böyle bir soykırımı insanlık olarak yaşamayalım' bunu tartışacağız." ifadelerini kullandı.

"Filistin milletinin haklı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesini dünyaya duyurmaya devam edecekler"

Ayhan, "Filistin Günü" etkinlikleri kapsamında, Filistin Milli Futbol Takımı ile TÜMOSAN Konyaspor'un "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla bir dostluk maçı yapacağını da aktararak, "Geçmiş dönemdeki milli yıldızlarımız, efsanelerimiz de bizimle beraber olacak. Kulüp başkanlarımızın bizimle beraber olacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'den ve dünyadan futbolseverleri dostluk maçını izlemeye davet eden Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya'da çok canlı bir futbol atmosferi var. Bu haftaki galibiyetten dolayı Anadolu Kartalları'nı tebrik ediyorum ama bir yandan da bu canlı futbol atmosferinin bir barış ve dayanışma mesajıyla da tüm dünyaya ulaşması için bize ev sahipliği yaptıkları için ayrıca müteşekkirim. Etkinliklerimizin tamamı Anadolu Ajansı'mız ve TRT'miz başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kanallardan yayınlanacak. Dolayısıyla hem Türkiye'nin, Türk milletinin Filistin'le dayanışmasını hem de Filistin milletinin haklı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesini dünyaya duyurmaya devam edecekler."

ICYF Başkanı Taha Ayhan, mümkün olduğu kadar etkinliği Filistin'le, Gazze'yle bir dayanışma etkinliği olarak duyurmaya gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA