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Filistin'den İsrail'in E1 Yerleşim Planına Sert Uyarı

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Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 bölgesinde yerleşim ihaleleri açması ve Filistinlilere yönelik saldırıların artması nedeniyle bölgenin 'tehlikeli ve kontrol edilemez' duruma geldiği uyarısında bulundu. Kalıcı barış için işgalin sona ermesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki "E1" bölgesine yönelik yerleşim ihaleleri ile Filistinlilere yönelik artan yerleşimci saldırıları ve cinayetlerin oluşturduğu tehlikeye karşı uyarıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ebu Rudeyne İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki "E1" bölgesinde yerleşim ihaleleri açması ve Filistinlilere yönelik saldırıların artmasına işaret ederek "Bölge, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan politikaları nedeniyle tehlikeli ve kontrol edilemez bir durumun eşiğine geldi." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, "Kudüs olmadan ve İsrail işgali tamamen sona ermeden kalıcı bir barış ve istikrar sağlanamaz." dedi.

Uluslararası meşruiyet kararlarının tanınmamasının bölgeyi "bitmeyen savaş ve çatışmalar döngüsünde" tutacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, "Herhangi bir parçalı proje veya gerçek bir siyasi perspektiften yoksun plan, hiç kimseye güvenlik ve barış getirmeyecek. İşgalin sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının alternatifi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Rudeyne, uluslararası topluma süregelen kriz ve savaşların önüne geçmek için ciddi adımlar atma çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırılarını durdurmaya ve uluslararası hukuka uymaya zorlanmasını isteyen Ebu Rudeyne, uluslararası meşruiyet kararlarının da eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Kaynak: AA
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