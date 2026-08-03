Haberler

Filistin Konvoyu Sakarya'dan Dualarla Uğurlandı

Filistin Konvoyu Sakarya'dan Dualarla Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek'ten yola çıkan 500'ü aşkın aktivistten oluşan Filistin Konvoyu, Sakarya'da üç gün süren etkinliklerin ardından Ankara'ya hareket etti. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Filistin davasına destek mesajı verdi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek geldikleri Sakarya'da üç gün konaklayan "Filistin Konvoyu" kentten dualarla uğurlandı.

Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, kentte üç gün çeşitli eğitim, seminer ve etkinlikler gerçekleştirdi.

Filistin'e ulaşmak için Sakarya'dan Ankara'ya hareket eden konvoy için Serdivan Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Belediyenin mobil hizmet aracından katılımcılara çorba ikram edildi.

Burada konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, bu konvoya ev sahipliği yapmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Filistin ve Gazzelilerin yanında olduklarını belirten Çelik, Gazze'nin, Filistin'in elbet bir gün özgür olacağını ifade etti.

Siyonistlerin sapkın düşüncelerinin sonuna kadar karşısında olacaklarını vurgulayan Çelik, "Filistin bizim kardeşimiz, kanımız, canımız olur. Aksa bizim kıblemiz olur. Bunu unutmasınlar. Mekke nasıl bizim kıblemizse Aksa da aynı şekilde. Allah yollarınızı açık etsin, yar ve yardımcınız olsun." diye konuştu.

Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, Srebrenitsa'yı merkez alarak yola çıktıkları konvoyun, dünyanın en uzun kara konvoyu olduğunu söyledi.

Sakarya'da üç gündür misafir olduklarını aktaran Durmaz, Sakaryalılara güzel misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Durmaz, konvoyun üç amacının olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Birincisi Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmasına izin vermeyeceğiz. Batı Şeria'nın Gazze gibi yerle bir edilmesine müsaade etmeyeceğiz. İkincisi Gazze'deki soykırımı yeniden dünya gündemine getireceğiz. Üçüncüsü de aktivist halk buluşmalarıyla Filistin davasının, toplumun tüm kesiminin ve tüm vicdan sahiplerinin davası olduğunu vurgulayacağız. Birlikte istişare ile daha ileriki süreçlerde daha güzel projelerde dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ortak bir irade sergilemek istiyoruz. Bu hedeflerle konvoyumuz bir sonraki durağı olan Ankara'ya yola çıkıyor."

Programda Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Şen ve Bosna Hersekli aktivist Emir Melkiç de birer konuşma yaptı.

Serdivan İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul'un dua etmesinin ardından konvoy, tekbirlerle Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Bu nasıl iş? Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokan bilirkişi raporu! İfadede soruldu

Zora sokan rapor! İfadede soruldu, ne diyeceğini bilemedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz

Dünya şokta! Trump'ın sözlerini Tahran boşa düşürdü
Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı

Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından cinayet çıktı
İran’da 'İsrail idamları' devam ediyor: Telegram grubu ele verdi

Telegram grubu sonlarını getirdi: İkisi de idam edildi
Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketiyle dillere düştü!

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Polisten kaçan motosikletlinin çarptığı kişi bakın kim çıktı
Kurgu mu gerçek mi? Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı