Haberler

Filistin Konvoyu Habur Sınır Kapısı'na Ulaştı

Filistin Konvoyu Habur Sınır Kapısı'na Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin Konvoyu, Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaştı. Silopi'de dinlenen aktivistler, Irak'a geçmek için sınır kapısına hareket etti. Konvoyun Batı Şeria'ya ulaşması planlanıyor. Aktivistler Gazze'deki zulmü bitirmek istediklerini vurguladı.

BOSNA Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkarak Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen 'Filistin Konvoyu', Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştı. Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafedeki TIR parkında konaklayan aktivistler, dinlenmelerinin ardından Irak'a geçmek üzere sınır kapısına hareket etti.

Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek amacıyla Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcisini bir araya getiren 'Filistin Konboyu' konvoy, Batı Şeria'ya ulaşmak üzere 24 Temmuz'da Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıktı. Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşan konvoy; İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin'in ardından Şırnak'a geldi. Midyat, İdil, Cizre ve Silopi güzergahını takip eden konvoy, Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

Silopi'de Şırnak İl Özel İdaresi'ne ait TIR parkında konaklayan aktivistler, burada namaz kılıp yemek yedi ve bir süre dinlendi. Aktivistler, daha sonra Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçmek üzere sınır bölgesine hareket etti. Konvoyun Irak üzerinden Ürdün'e, buradan da Batı Şeria'ya ulaşmasının planlandığı belirtildi.

'TEK AMACIMIZ BU ZULMÜ BİTİRMEK'

Konvoy aktivistlerinden İsmail Tiryaki, 18 gündür yolda olduklarını belirterek, "Buradaki tek amacımız Gazze'de yaşanan soykırıma dur demek, insanlığı ayağa kaldırıp bu zulmü bitirmek" dedi.

Aktivist Mehmet Demir de 24 Temmuz'da Bosna Hersek'ten yola çıktıklarını ve birçok durağın ardından Habur Sınır Kapısı'na ulaştıklarını belirtti.

Sumud Filosu aktivistlerinden Ferhat Çalışye ise yol boyunca vatandaşların kendilerine yoğun ilgi ve destek gösterdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

Meclis'te dengeler değişiyor! Yeni ittifak resmen kurulmak üzere
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu

Tarihi rövanş: Görevden alınan yargıç ülkenin cumhurbaşkanı oldu
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı

Kılıçdaroğlu muhalifi CHP'liden Bahçeli'ye çok konuşulacak teşekkür
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş

Film gibi! Ankara'dan akla gelmeyecek bir planla çıkmış
Gözaltındaki ultrAslan lideri 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdı

Gözaltındaki ultrAslan lideri "Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: 'Uyuşturucu etkisindeydik' dediler

Cesedi boş arazide bulundu: İki şüpheli tutuklandı
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi