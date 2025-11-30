Haberler

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Gösteriler Düzenlendi

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Gösteriler Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde gösteriler yapıldı. Filistinli gruplar, FKÖ temsilcileri ve aktivistlerin katılımıyla gerçekleşen eylemlerde Filistinli esirler için uluslararası topluma sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde gösteri düzenlendi.

Filistinli gruplar tarafından düzenlenen gösterilere Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilcileri, aktivistler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Gazze ile dayanışma sloganlarının atıldığı gösterilerde Filistin bayrakları ve İsrail hapishanelerindeki fotoğraflar, resimler taşındı. Gösterilerde uluslararası topluma Filistinli esirler konusunda sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Nablus'taki gösteride "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, kendi kaderini tayin hakkı, Kudüs Filistin'in başkenti, mültecilerin geri dönüş hakkı, esirler direniş cephesinin ilk hattıdır" yazılı dev pankart açıldı.

Ramallah'taki gösteriye katılan yazar ve aktivist Ömer Assaf AA'ya yaptığı açıklamada, "Aksa Tufanı'nın, İsrail anlatısının gerçek dışılığını dünyaya gösterdiğini" söyledi.

İsrail'e uluslararası kararlara uyması için daha fazla baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Assaf, işgalin sona ermesi, savaş suçlularının cezalandırılması için dünya ülkeleriyle çalışmayı sürdürmek gerektiğini dile getirdi.

Assaf, düzenledikleri gösteriyle "direniş ve işgalle mücadele temelinde birlik" mesajı verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz Dilara:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak NelsonFY'nin stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 420.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, WhatsApp üzerinden (0852-9446-4893) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Göztepe'den 4 dakika içerisinde inanılmaz geri dönüş

Süper Lig'de 4 dakika içinde inanılmaz geri dönüş
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.