Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Gösteriler Düzenlendi

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde gösteri düzenlendi.

Filistinli gruplar tarafından düzenlenen gösterilere Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilcileri, aktivistler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Gazze ile dayanışma sloganlarının atıldığı gösterilerde Filistin bayrakları ve İsrail hapishanelerindeki fotoğraflar, resimler taşındı. Gösterilerde uluslararası topluma Filistinli esirler konusunda sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Nablus'taki gösteride "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, kendi kaderini tayin hakkı, Kudüs Filistin'in başkenti, mültecilerin geri dönüş hakkı, esirler direniş cephesinin ilk hattıdır" yazılı dev pankart açıldı.

Ramallah'taki gösteriye katılan yazar ve aktivist Ömer Assaf AA'ya yaptığı açıklamada, "Aksa Tufanı'nın, İsrail anlatısının gerçek dışılığını dünyaya gösterdiğini" söyledi.

İsrail'e uluslararası kararlara uyması için daha fazla baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Assaf, işgalin sona ermesi, savaş suçlularının cezalandırılması için dünya ülkeleriyle çalışmayı sürdürmek gerektiğini dile getirdi.

Assaf, düzenledikleri gösteriyle "direniş ve işgalle mücadele temelinde birlik" mesajı verdiklerini kaydetti.