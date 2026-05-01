Filistin Futbol Federasyonu: İsrail'in spora yönelik ihlalleri FIFA nezdinde hesap sorulmasını gerektiriyor

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Recub, İsrail'in Filistin sporuna, sporcularına ve spor tesislerine yönelik işlediği ihlallerin büyüklüğünün, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve bağlı kıta federasyonlarının tutum almasını gerektirdiğini söyledi.

Recub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Futbol Federasyonu'nun, İsrail kulüplerinin yerleşim birimlerindeki faaliyetlerine ilişkin ihlaller konusunda FIFA'nın adım atmama kararını Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde temyize götürmesinin, FIFA talimatları ve Olimpiyat Şartı çerçevesinde, İsrail'i hesap vermeye zorlamak ve uygulamalarını ortaya koymak amacıyla yapıldığını belirtti.

FIFA Konseyi'nin 19 Mart'ta Filistin tarafının önerisi hakkında yaptırım uygulamama kararı aldığını hatırlatan Recub, disiplin komitesinin ayrımcılık ve davranış ihlallerine işaret etmesine ve İsrail federasyonuna para cezası verilmesine rağmen bu adımın Filistin tarafınca "yetersiz" görüldüğünü ifade etti.

Filistin Futbol Federasyonu'nun 22 Nisan 2026'da CAS'a resmi itiraz başvurusu yaptığını kaydeden Recub, bunun FIFA'nın kurallarını istisnasız tüm federasyonlara uygulamasını sağlama amacı taşıdığını dile getirdi.

Söz konusu dosyanın yıllardır gündemde tutulduğunu belirten Recub, uluslararası toplumun işgal altındaki topraklar olarak kabul ettiği Filistin arazilerinde kurulu yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 9 İsrail kulübü bulunduğunu söyledi.

"Biz hukukun, talimatların ve düzenlemelerin diliyle konuştuk." diyen Recub, İsrail tarafının ise "uluslararası kurumlara karşı kibirli ve küçümseyici bir tutum sergilediğini" dile getirdi.

İsrail temsilcisinin tutumu tepki çekti

Recub, İsrailli temsilcinin genel kurulda İsrail'i demokratik, çoğulcu ve ayrımcılıktan uzak bir ülke gibi sunduğunu belirterek, 200'den fazla üye federasyonun sahadaki gerçekleri bildiğini söyledi.

Bu tutumun genel kurulda İsrail temsilcisine yönelik tepkilere yol açtığını kaydeden Recub, bunun "kibirli yaklaşımın sonucu" olduğunu ifade etti.

Filistin davasının "adil bir dava" olduğunu dile getiren Recub, FIFA'daki son toplantının "İsrail'in uygulamalarının kınanması açısından önemli bir aşama" olduğunu kaydetti.

Recub, "Bunun, kuşatma altına alınmış, dışlanmış ve reddedilmiş olan bu işgale (İsrail'e) karşı yaptırımlara yol açabilecek bir yolun başlangıcı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Recub, FIFA'nın "baskılar sonucu yanlış bir karar aldığını" belirterek, "Bu baskılarda ABD Başkanı Donald Trump'ın da rolü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Genel Kurul aracılığıyla harekete geçtiklerini ve bu karara itiraz etmek için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) de başvurduklarını belirten Recub, "İsrail tarafının kibirli yaklaşımı, onu uluslararası toplum önünde açığa çıkararak yalnız, izole ve dışlanmış bir duruma düşürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Hukuki süreç devam edecek

Filistin Futbol Federasyonu'nun hukuki girişimlerini sürdüreceğini vurgulayan Recub, amaçlarının kuralların eşit şekilde uygulanması ve Filistinli sporcuların haklarının korunması olduğunu belirtti.

Söz konusu süreç, Filistin tarafının işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren İsrail kulüplerine karşı FIFA nezdinde yürüttüğü girişimlerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Filistin Futbol Federasyonu, meselenin "siyasi bir anlaşmazlıkla değil, FIFA düzenlemelerinin uygulanmasıyla" ilgili olduğunu, özellikle de başka bir federasyonun topraklarında onun izni olmadan müsabakalar düzenlenmesinin "uluslararası futbol sisteminin bütünlüğünü zedeleyen bir emsal" olduğunu belirtiyor.

FIFA, 19 Mart'ta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail futbol takımlarının uluslararası müsabakalara katılımını engelleyecek bir adım atmama kararı almıştı.

FİFA aynı tarihte aldığı diğer bir kararda ise FIFA tarafından ayrımcılık ve ırkçı hakaret ihlalleri gerekçesiyle daha önce diğer ülkelere uygulanan yaptırımlardan yola çıkarak, "Müsabaka ve turnuvalardan men", "Saha kapatma" ve "Seyircisiz oynama" gibi cezalar yerine FIFA Disiplin Kurulu, İsrail Futbol Federasyonuna "Hakaret içeren davranışlar ve fair play ilkelerinin ihlali" ve "Ayrımcılık ve ırkçı hakaret" ihlalleri gerekçesiyle 3 FIFA müsabakasında, İsrail Futbol Federasyonu logosunun yanında "Futbol Dünyayı Birleştirir - Ayrımcılığa Hayır" yazılı pankart sergilemesi ile 150 bin İsviçre frangı tutarında para cezası vermişti.