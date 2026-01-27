Filistin Eylem Komitesi'nden Ceyhan Limanı'ndaki Petrol Sevkiyatlarına Protesto

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Filistin Eylem Komitesi, Embargo for Palestine grubu tarafından yayımlanan "Soykırım Vanaları Hala Açık: Türkiye'nin İsrail'e Gizli Ham Petrol Sevkiyatlarını Teşhir Ediyoruz" başlıklı rapora istinaden Beyoğlu Tünel'de eylem yaptı. Sloganlar atan ve pankartlar açan grup açıklamasında "İktidara bir kere daha sesleniyoruz: Soykırım vanalarını kapat. Türkiye halkı ve demokratik güçlerine sesleniyor ve hükümetin işgal devletine tam bir ticari ve enerji ambargosu uygulaması, Ceyhan'dan Siyonist rejime ham petrol sevkiyatını durdurması için baskı uygulamaya çağırıyoruz. Ceyhan Limanı'ndaki liman işçilerine sesleniyoruz ve işgal rejimine petrol akışını engellemeye, raporda tespit edilen gemilerin limana yanaşmasına hiçbir koşulda izin vermemeye çağırıyoruz" dedi.

Filistin Eylem Komitesi, Embargo for Palestine_ grubu tarafından yayımlanan "Soykırım Vanaları Hala Açık: Türkiye'nin İsrail'e Gizli Ham Petrol Sevkiyatlarını Teşhir Ediyoruz" başlıklı rapora istinaden Beyoğlu Tünel'de eylem yaptı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında bir araya gelen gurup, sloganlar attı ve pankartlar açtı. Filistin Eylem Komitesi daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamanın satır başları şöyle:

"O günden bugüne, Ceyhan Limanı'ndan İsrail'in Aşkelon Limanına tankerlerin ham petrol taşıdığını belgeliyor"

"Geçtiğimiz günlerde Filistin Gençlik Hareketi (PYM), Filistin İçin Enerji Ambargosu (EEFP) ve İlerici Enternasyonal tarafından hazırlanan ve Türkiye'den Siyonist rejime sistematik olarak yapılan ham petrol sevkiyatlarını ortaya koyan bir rapor yayımlandı. Raporun ortaya serdiği bulgular aslında soykırım süreci boyunca Filistin dostlarının dile getirdiği ve iktidarın ısrarla inkar ettiği, Siyonist rejimin can suyunu oluşturan petrol sevkiyatlarının Türkiye'den nasıl geçtiğini gözler önünde seriyor. Rapor, Mayıs 2024'te Türkiye hükümetinin İsrail ile ticareti çift taraflı tamamen askıya aldığını duyurmasına rağmen, o günden bugüne, Ceyhan Limanı'ndan İsrail'in Aşkelon Limanına tankerlerin ham petrol taşıdığını belgeliyor.

"Kamuoyuna yansıtılan açıklamaların aksine, yaklaşık 60 milyon dolar kazanç sağladığı görülüyor"

Uydu görüntülerini ve belli tankerleri takip ederek iki yılın dökümünü çıkaran raporda BTC boru hattı üzerinden işgal devletine petrol transferinin gizli şekilde yapıldığı belgelendi. Rapora göre, Türkiye hükümetinin İsrail'le ticareti kestiğini duyurduğu Mayıs 2024'ten Aralık 2025'e kadar Ceyhan Limanı'ndan soykırım rejimine en az 57 kez ham petrol sevkiyatı gerçekleştirildi. Araştırmanın sonucunda Siyonist rejimin soykırım makinesi için ihtiyaç duyduğu petrolün yaklaşık 6463 kilotonluk kısmının Türkiye üzerinden ulaştığı ortaya çıkıyor. Halkların değil egemenlerin çıkarlarını gözeten uluslararası hukukta bile devletlerin soykırımı önleme ve durdurma yükümlülüğü varken, Türkiye bu sorumluluğun tam tersine hareket ediyor ve bu sevkiyatlar üzerinden ekonomik kazanç sağlıyor. Devletin varil başına yaklaşık 1,27 dolar komisyon aldığı bu ekonomik ilişkiden, kamuoyuna yansıtılan açıklamaların aksine, yaklaşık 60 milyon dolar kazanç sağladığı görülüyor.

"Bogota Ortak Bildirisi'ni imzalayarak işgal ordusu tarafından kullanılma olasılığı olan enerji ürünleri sevkiyatını durdurma taahhüdünde bulunmuştu"

Petrol, İsrail ordusunun Filistin ve bölgedeki yerleşimci-sömürgeci genişlemeci işgal politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır ve soykırım süresince İsrail'in toplam petrol ithalatının en az yüzde 40'ı Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattından yapılmıştır. Bu petrol, soykırımcı işgal ordusunun hava kuvvetleri, askeri araçları ve tanklarının kullandığı yakıta dönüşmüştür. Türkiye iktidarı Gazze için timsah gözyaşları akıttığı ve işgal devletini terörist bir devlet olarak nitelediği sırada onun soykırımı sürdürmesini zorlaştıracak hamlelerden kaçındığı gibi suç ortaklığını gizlemek için delillerin karartılmasına göz yummuş ve teşvik etmiştir. Oysa Türkiye'de Filistin dostları 2 yıl boyunca sesleniyordu: 'Soykırıma giden bu vanaları kapatın!' İktidarsa bu petrol ticareti üzerinde hiçbir tasarrufu olmadığı bahanesi ile ve bu petrolün işgal devletine gitmediği iddiası ile suç ortaklığını saklamaya çalışıyor, boru hattından kazandıkları, Filistin halkının kanına bulanmış dolarlara dikkat çekip duruyordu. Öte yandan, Türkiye, Lahey Grubu'nun İsrail'e karşı alınacak önlemleri ele alan Bogota Ortak Bildirisi'ni 25 Temmuz 2025 tarihinde imzalayarak işgal ordusu tarafından kullanılma olasılığı olan enerji ürünleri sevkiyatını durdurma taahhüdünde bulunmuştu.

"Türkiye, Filistin'e ve tüm bölge halklarına saldırganlığını sürdüren işgal devletine, gerek duyduğu petrolü sağlamaya devam ediyor"

Soykırım boyunca gördük ki, Türkiye limanları, toprağı ve karasuları üzerinden soykırımcı Siyonist orduyu besleyecek petrol sevkiyatlarını, lojistik ve silah üretiminde kullanılabilecek maddeler ve parçaların geçişini önlemek için sadece göstermelik adımlar atıldı. Ne kadar saklamaya çalışsalar da bu bilgiler açığa çıkıp teşhir edildikçe ve sokaklar Filistin halkının mücadele nabzını tuttukça iktidar sıkışıyor ve yeni kararlar almak zorunda kalıyor. Bugün soykırım süreci boyunca devam etmiş bu petrol akışı hala sürüyor. Oysa Gazze'ye yakıt girişleri, Türkiye'nin arabulucu olduğu ateşkes anlaşmasında yer almasına rağmen hala kısıtlama altında. ve soğuk kış günlerinde yerinden edilen Filistinliler bu sırada soğuktan ve hipotermiden ölmeye devam ediyor. İşgal devletinin ateşkes ihlallerini engellemek için adım atmayan Türkiye, Filistin'e ve tüm bölge halklarına saldırganlığını sürdüren işgal devletine, gerek duyduğu petrolü sağlamaya devam ediyor.

"Soykırım vanalarını kapat"

İktidara bir kere daha sesleniyoruz: Soykırım vanalarını kapat. Bir kere daha Türkiye halkı ve demokratik güçlerine sesleniyor ve hükümetin işgal devletine tam bir ticari ve enerji ambargosu uygulaması, Ceyhan'dan Siyonist rejime ham petrol sevkiyatını durdurması için baskı uygulamaya çağırıyoruz. Ceyhan Limanı'ndaki liman işçilerine sesleniyoruz ve işgal rejimine petrol akışını engellemeye, raporda tespit edilen gemilerin limana yanaşmasına hiçbir koşulda izin vermemeye çağırıyoruz. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana dek Siyonist rejime tam ambargo uygulanması için mücadele devam edecektir."