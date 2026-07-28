İsrail 2026’nın ilk yarısında 3.600 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in 2026'nın ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te 3 bin 600'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin yayımladığı raporda, İsrail'in 2026'nın ilk yarısında Filistinlilere yönelik ihlallerine ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in kontrolü ve baskısının temel aracı haline gelen Filistinlilere yönelik gözaltı eylemleri ve saha sorgulamalarını artırdığına dikkat çekildi.

Bu yılın ilk yarısında İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'da 3 bin 600'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı, Gazze'de ise çok sayıda kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Gazze'deki mevcut durum nedeniyle bölgeden bilgi aktarımının ve İsrail ihlallerinin izlenmesinin zor olduğu belirtilen raporda, bu nedenle net bir sayının belirlenemediği ifade edildi.

İsrail'in Filistinli işçiler dahil olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerini gözaltına aldığı, toplu cezalandırma uyguladığı, aranan Filistinlilerin teslim olması için aile bireylerinin alıkonulduğu kaydedildi.

Raporda, İsrail'in 2026'nın ilk 6 ayında 276 çocuk ve 107 kadını gözaltına aldığı, en yüksek gözaltı sayısının mart ayında gerçekleştiği, bu ayda da 73'ü çocuk 22'si kadın 900 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Nisan ayında İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısının en yüksek seviyeye çıktığına dikkat çekilen raporda, nisanda 3 bin 532'si idari tutukluluk kapsamında olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu aktarıldı.

Bu sürede en yüksek gözaltı sayısının 700 ile El Halil'de kaydedildiği belirtildi.

İsrail'in gözaltı eylemlerinin daha geniş bir ihlal sisteminin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, saha sorgularının arttığı, aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu binlerce kişiye işkence, kötü muamele ve saldırı suçlarının işlendiği bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artışın yaşanmasının, bu yerleşim yerleri yakınında bulunan Filistin köylerine yönelik baskın ve gözaltıları da artırdığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği yıkım, kuşatma, ev ve mülklere yönelik saldırılar ile kundaklama olaylarında ve kaçak yerleşim faaliyetlerinde büyük artış görülüyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Kaynak: AA