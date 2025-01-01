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Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
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Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu

Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Oyun oynarken yorulması gereken çocuklar savaştan yoruldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Oyun oynarken yorulması gereken çocuklar savaştan yoruldu. Annelerin gözünde yaş, babaların dizinde derman kalmadı. Gazze'nin her metrekaresi şehit kanlarıyla sulandı, üzerine kan dökülmüş bu dava bizlere kaldı." dedi.

Milli İrade Platformunca "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü konuşmalarla devam ediyor.

Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen eylemde konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yılın ilk sabahında şehitleri rahmetle andığını, yeise kapılmadan hürriyet mücadelesini zafere ulaştıran Suriye halkını canıgönülden kucakladığını söyledi.

Cesur Filistin halkını tüm benliğiyle selamladığını dile getiren Beşinci, "Bugün tarihi bir çağrıya kulak veren gönül köprüsünden Galata Köprüsü'ne bir yol çizen aziz milletimiz, saatler işledi, günler geçti, zaman aktı. Oyun oynarken yorulması gereken çocuklar savaştan yoruldu. Annelerin gözünde yaş, babaların dizinde derman kalmadı. Gazze'nin her metrekaresi şehit kanlarıyla sulandı, üzerine kan dökülmüş bu dava bizlere kaldı." dedi.

Beşinci, bazı şehitleri ismen anıp mücadelelerine yer verdiği konuşmasına şöyle devam etti:

"'Ezan susmaz, bayrak inmez.' diyen binler burada mı? Mazlumun, mağdurun sesi burada mı? O halde herkes duysun, herkes bilsin. Bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, can verip devleşen birileri var. Bütün dünya şahit olsun ki başkaldırıyoruz. Bu köklü medeniyetin, bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayı kabul etmiyoruz. İs kokmuş bu dünyaya, iz bırakmak için başkaldırıyoruz. Sözde medeni, özde barbar olan tüm güç odaklarına, katil İsrail'e, onun havarilerine, onun köpeklerine başkaldırıyoruz. Onlar ülkemize, biz dünyaya başkaldırıyoruz. İnsanlık ittifakını kuruyor, tüm dünyaya Galata Köprüsü'nden haykırıyoruz. Evet sinmiyoruz, yılmıyoruz, alışmıyoruz, korkmuyoruz, Filistin'i asla unutmuyoruz."

Filistin'de yaşanan acılara vurgu yapan Beşinci, "Aziz İstanbul'dan, İsra'nın son durağı, miracın başlangıcı, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'nın Rabbi'ne yemin olsun ki her yaştan ve her milletten Müslüman'ın Aksa'yı doldurup taşıracağı günler gelene kadar haklı mücadelemiz devam edecek. Dün Ayasofya'da, bugün Şam'da, bin yıldır alem-i İslam'da, şehitler otağı aziz vatanda bir güneş doğacak, zafer bizim olacak inşallah." diye konuştu.

Beşinci, yürüyüşe destek veren 400'e yakın sivil toplum kuruluşuna ve katılımcılara teşekkür etti.

"Sıra Filistin'e, Gazze'ye, Kudüs'e gelmiştir"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, tarihin ve günlerin akışının tepetaklak olduğu, mazlumların tek yumruk olarak zalimin karşısında durduğu, yurtsuz bucaksız düşünülen gariplerin prangalarını birer birer kırdığı günlerin yaşandığını söyledi.

Zulmün karşısında durup meydanı dolduranlara teşekkür eden Ceylan, "Ant olsun ki diriliş şafağı doğmuştur. Artık buradan geriye dönüş yoktur. Müjdeler olsun Ayasofya'mız açılmıştır, müjdeler olsun Şam, Emevi Camii özgürleşmiştir. Ant olsun sıra Filistin'e, Gazze'ye, Kudüs'e gelmiştir ve sırada Mescid-i Aksa vardır." diye konuştu.

Ceylan, "Ey zalimler, artık korkun. Kalplerinize korku düşsün. Zulümle payidar olunmaz. Ey zalimler, biliniz ki hepiniz yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Ey Gazzeli ve Filistinli kardeşlerim, bugün burada toplananlar, direniş ruhlular, Filistin sevdalıları direnin, boykot edin, dua edin, mücadele edin, hakkı haykırın çünkü şafak yakındır, zafer yakındır ve zafer inananlarındır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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