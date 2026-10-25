Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu ekimde Batı Şeria'da 482 saldırı duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, ekim ayında Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yönelik 482 saldırı yapıldığını bildirdi. Komisyon, saldırıların 16'sının bugün gerçekleştiğini, alıkoyma, darp ve mahsul çalınmasının hasat sezonunu hedef aldığını belirtti.

İsraillilerin, ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yönelik 482 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, zeytin hasadının başladığı ekim başından bu yana Batı Şeria'da düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamanın ekinde saldırıların yoğunlaştığı 9 kentin haritası da paylaşıldı.

Ekim ayında 482 saldırının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bunlardan 16'sının bugün düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıların, çiftçilerin alıkonulması, darbedilmesi, mahsullerin ve tarım ekipmanlarının çalınması, arazilerin buldozerlerle düzlenmesi ve zeytinliklere erişime askeri kısıtlamalar getirilmesi gibi çeşitli şekillerde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bu saldırıların, hasat sezonunu ve Filistinli ailelerin geçim kaynaklarını doğrudan hedef aldığı vurgulandı.

Zeytin hasat sezonu, Batı Şeria'da binlerce ailenin temel geçim kaynaklarından biri ancak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, düzenledikleri saldırılarla bu sezonu sabote ediyor.

Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Yanlış yapan çekilsin kenara

Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

2 ilimizde seçim heyecanı! Vatandaşlar soluğu sandıklarda aldı
Sultangazi'de uygun fiyatlı kıyafet kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı

Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
KPSS'den çıktılar, faciaya yakalandılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Büyük umutlarla KPSS'ye girdi! Dönüş yolunda mikserin altında kaldı
DEM Parti'den 'süreç' eleştirisi: Yavaşlama var, iktidar somut adım atmalı

DEM Parti'den iktidara "süreç" eleştirisi! "Artık sıra sizde"
Saros Körfezi'nde 40 santimetrelik mavi denizanası görüntülendi! Çıplak elle dokunulmaması öneriliyor

Kıyıya vuran mavi top değil! Sakın çıplak elle dokunmayın
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal'dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü

İstanbul Barosu'nun yeni başkanından ilk açıklama
Demet Akalın'dan özel hayat itirafı! Yıllardır böyleymiş

Ünlü şarkıcıdan özel hayatına ilişkin itiraf! Yıllardır böyleymiş