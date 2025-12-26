Bursa'da gönüllü kuruluşlardan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

Filistin'deki katliama "dur" demek için İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için Bursa'da gönüllü kuruluşlardan destek çağrısı yapıldı.

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca Ulu Cami'de basın açıklaması düzenlendi.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Yasin Sönmez, Gazze'de 2 yılı aşkındır süren insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı bir araya geldiklerini söyledi.

Sönmez, uluslararası kuruluşların yayımladığı güncel raporlara göre, Gazze'deki insani tablonun halen kırılgan olduğunu vurguladı.

Gazze'de hayatta kalma mücadelesi verildiğini dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

"Uluslararası hukuk güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmamalıdır. İnsan hakları söylemi yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemelidir. Bugün Gazze'de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hala tartışma konusuysa, burada yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda uluslararası düzenin itibar kaybı yaşanmaktadır."

Sönmez, Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe destek çağrısı yaparak, "Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla, kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz. Yeni yılın ilk mesajını dünyaya Galata'dan veriyoruz." ifadesini kullandı.