Filistin, 12 saatte 70 bin çadır su altında kalınca İsrail'e sınırları açma çağrısı yaptı

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Filistin, Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle derinleşen insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulunarak, İsrail'den tüm sınır kapılarını açmasını istedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), bağlı kuruluşları, uluslararası insani yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine Gazze'de kış mevsiminin başlamasıyla derinleşen insani ve çevresel felakete karşı acil ve koordineli şekilde harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere Filistinlilerin yaşamını tehdit eden koşulların daha büyük bir felakete dönüşmeden önlenmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve uyguladığı kısıtlamaların insani krizi derinleştirdiği belirtilen açıklamada, erken toparlanma çalışmalarının da engellendiği ifade edildi.

Son yağışların Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin karşı karşıya olduğu insani koşulların boyutunu ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, yaşanan hasarın yalnızca olumsuz hava koşullarından kaynaklanmadığı, altyapının geniş çaplı tahribatı ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamamasının da felaketi ağırlaştırdığı savunuldu.

Açıklamada, özellikle kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekelerinin tahrip edilmesinin riskleri artırdığına dikkat çekilerek, İsrail'e tüm sınır kapılarını açması, insani yardımların herhangi bir kısıtlama veya gecikme olmaksızın Gazze'ye ulaştırılmasına izin vermesi yönünde baskı yapılması istendi.

"Geçici barınma ünitelerinin bölgeye girişi sağlanmalı"

Ayrıca, Gazze'deki yerinden edilmiş Filistinlilerin kış şartlarından korunabilmesi için geçici barınma ünitelerinin bölgeye girişinin sağlanması gerektiği de belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Mülteci İşleri Dairesi de yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu, BM'yi ve insani yardım kuruluşlarını Gazze'de yerinden edilmiş binlerce ailenin kurtarılması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin onurunu koruyacak güvenli barınma alanlarının oluşturulması, çadır, plastik örtü, battaniye, kışlık giysi ve ısınma araçlarının temin edilmesi gerektiği bildirildi.

Ayrıca, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere en kırılgan grupların korunması amacıyla gıda, içme suyu, ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinin artırılması istendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşullarının, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nde 12 saat içinde 70 bin çadırın su altında kaldığı aktarılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca duvarın yıkıldığı ve Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan onlarca binanın da çökme riski taşıdığı uyarısı yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının bu riski artırdığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA