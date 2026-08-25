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Filipinler'den yapay zeka destekli sel tahminine 1 milyar peso yatırım

Filipinler'den yapay zeka destekli sel tahminine 1 milyar peso yatırım
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MANİLA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler hükümeti, yapay zeka destekli sel tahmini ve afet önleme çalışmalarını desteklemek için Filipinler Üniversitesi Sistemi'ne 1 milyar peso (yaklaşık 16,4 milyon ABD doları) kaynak aktardı.

MANİLA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler hükümeti, yapay zeka destekli sel tahmini ve afet önleme çalışmalarını desteklemek için Filipinler Üniversitesi Sistemi'ne 1 milyar peso (yaklaşık 16,4 milyon ABD doları) kaynak aktardı.

Filipinler Bütçe ve Yönetim Bakanlığı yetkilisi Kim Robert de Leon pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu fonun yapay zeka ve veri analitiğinden yararlanarak gerçek zamanlı tehlike değerlendirmeleri ile sel tahminleri sunan NOAH Projesi'ni desteklemekte kullanılacağını belirtti. de Leon, böylelikle afetler meydana gelmeden önce harekete geçme kabiliyetini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

De Leon, "Harekete geçmek için sel sularının yükselmesini beklemek zorunda değiliz. Temel hedefimiz, tehlikenin nerede olduğunu, kimlerin risk altında bulunduğunu ve ne yapılması gerektiğini afet meydana gelmeden önce bilmek" ifadelerini kullandı.

Yıllık muson yağmurları ve tayfunların sık sık sellere neden olduğu Filipinler, sel felaketleri açısından son derece yüksek risk taşıyor. Hükümet, toplulukları korumak ve tekrarlayan doğal afetlerin yol açtığı ekonomik kayıpları azaltmak amacıyla uzun süredir sel kontrol altyapısına öncelik veriyor.

Kaynak: Xinhua
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