Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Ascalon, Hitit Üniversitesi'nde konferans verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Ascalon, Hitit Üniversitesi'nde konferans verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon, Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencileriyle 'Diplomatic Encounters' konferansında buluştu. Ascalon, diplomatik tecrübelerini anlattı ve öğrencilerin diplomasi ile Güney Çin Denizi sorularını yanıtladı.

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon, Hitit Üniversitesi'nde öğrenim gören Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre Ascalon, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünce İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Diplomatic Encounters" konferansında öğrencilere mesleki tecrübeleri ve diplomatik görev süreçlerini anlattı.

Ascalon ayrıca, Filipinler'in dış politikasında uluslararası hukuk, egemenlik hakları ve çok taraflı diplomasiye verilen önem hakkında bilgiler verdi.

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik de, Türkiye ile Filipinler arasında 1949'da tesis edilen diplomatik ilişkilerin sürdüğünü aktardı.

Tetik, "Türkiye ve Filipinler, kendi bölgelerinde barış, istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sunan iki önemli aktör. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin teorik bilgilerini saha tecrübeleriyle birleştirmeleri açısından büyük fırsat sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konferansın son bölümünde Ascolan, öğrencilerin diplomatlık mesleği, Türkiye-Filipinler ilişkileri, Güneydoğu Asya küresel siyaseti ve Güney Çin Denizi'ndeki güncel gelişmeler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tarafından kaydedildi
Adana'da patenle tehlikeli yolculuk kamerada

Trafikte yürekleri ağza getiren görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş soruşturmasında 'FETÖ' izi! 1 dolarlık banknotlar dosyaya girdi

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi! 1 dolarlık banknotlar dosyada
Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı

Ne yapıyorsun Zelenski? İddia hayli vahim
Selde hayatını kaybeden vatandaşa son veda! Ailesinin feryadı yürek dağladı

Babasının tabutuna kapanıp söyledikleri yürekleri dağladı
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti

Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Seray Sever, Gülben Ergen’le yaşadığı set anısını yıllar sonra anlattı: Kalk kalk, orası benim yerim

Seray Sever’den yıllar sonra Gülben Ergen itirafı: Kalk kalk...
Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı

Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor