Kayseri'de yaklaşık 300 kiloluk fil hastası kişi, özel ekiple evinden çıkarılıp hastaneye sevk edildi

Güncelleme:
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 12 yıl önce fil hastalığına yakalanan Engin Akbadal, tedavi edilmek üzere özel ekip tarafından evinden çıkarılarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akbadal, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor ve artık tedavi olacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 12 yıl önce yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yaklaşık 300 kiloya ulaşan Engin Akbadal, özel ekiple evinden çıkarılarak tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, 48 yaşındaki Akbadal'ın nakli için özel ambulans ve ekip ayarladı. Akbadal'ın bulunduğu yerden dışarı çıkarılması için yaşadığı evin dış kapısı ve oda kapısı bir süre önce büyütüldü.

Fil hastası Akbadal'ın yatağından sedyeye alınması için göreviler ve yakınları seferber oldu.

Özel kıyafetler giyen göreviler ve yakınları, Akbadal'ı güçlükle sedyeye aldı.

Sedye ile yaklaşık 30 metre uzaklıktaki ambulansa taşınan Akbadal, tedavi göreceği Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne uğurlandı.

Akbadal'ın sağlına kavuşması için dua eden yakınları, aracın arkasından su döktü.

Nakil öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Akbadal, tedavi olacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "12 yıl önce bu hastalığa yakalandım, yavaş yavaş ilerledi. Önce işi bırakmak zorunda kaldım, sonra yürüyemez hale geldim. En son da yatağa bağlı kaldık." dedi.

Akbadal, birkaç kez hastaneye gittiğini ancak çare bulunamadığını dile getirerek, "Artık tıp gelişti, 'çaresi var' diyorlar. İnşallah önce Allah, sonra sevgili büyüğümüz MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un sayesinde şifamızı bulacağız. Allah razı olsun." diye konuştu.

Zor bir sürecin kendisini beklediğini ve bunun farkında olduğunun altını çizen Akbadal, "Ben de heyecanlıyım ve merak içindeyim. Hepimiz de göreceğiz. Biraz zor bir süreç olacak. Hayallerim çok. İnşallah sağlığıma kavuşursam gezemediğim yerleri, eşim ve çocuklarımla gezmek, görmek istiyorum. Bir yola çıktık. İnşallah Allah sağlımıza kavuşmayı nasip eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
