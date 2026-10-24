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Fidan, ilk ikili yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Yemenli mevkidaşıyla görüşecek

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Fidan, ilk ikili yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Yemenli mevkidaşıyla görüşecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüşecek. 24 Temmuz'da atanan Al-Zuba, ilk ikili yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaparken Fidan Yemen'in toprak bütünlüğüne ve meşru hükümete desteği yineleyecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul'da bir araya gelecek. Fidan görüşmede, Yemen'deki ihtilafın siyasi diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının temenni edildiğini dile getirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İstanbul'da Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüşecek. 24 Temmuz'da Dışişleri Bakanı olarak atanan Al-Zuba, Körfez ülkelerine düzenlediği ziyaretlerin ardından ilk ikili yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.

Fidan Yemenli mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğü ve Ulusal birliğinin muhafazası ile uluslararası alanda tanınan Yemen Meşru Hükümeti'ne desteğini yineleyecek.Yemen'deki ihtilafın siyasi diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının temenni edildiğini belirtecek olan Fidan, Husilerin sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayacak. Yemen'deki mevcut tırmanmanın bölgedeki istikrarsızlığın daha da derinleşmesine neden olduğunu ifade edecek olan Fidan, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında güvenliğin ve seyrüsefer serbestisinin bir an evvel yeniden tesis edilmesinin önemine işaret edecek.

Kaynak: ANKA
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