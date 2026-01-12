Fetö'ye Yönelik Operasyonlarda 81 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu 81 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüpheliyi yakaladık.

EGM KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu; Gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda; İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasında' sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, örgütün kendi içerisinde oluşturduğu mahrem yapı içerisinde hiyerarşiye göre hareket ettikleri, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları Emniyet Mensubu şahıslarla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, her rütbeden emniyet mensubunu örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalarla kodladıkları, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet mensuplarını aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri tespit edildi."