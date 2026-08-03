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Niğde'de İki Kadının Kaldırım Kavgası Polisi Ayırdı

Niğde'de İki Kadının Kaldırım Kavgası Polisi Ayırdı
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Niğde'de sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Olayı fark eden trafik polisleri araya girerek kadınları ayırdı ve sakinleştirdi. Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

NİĞDE'de 2 kadının kavgasını trafik polisleri ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Doktor Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 2 kadın bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüdü, kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Durumu gören trafik polisleri, olaya müdahale edip tarafları ayırdı. Polis ekiplerinin sakinleştirdiği kadınlar, bölgeden uzaklaştırıldı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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