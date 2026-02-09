Haberler

Aydın'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.A. isimli kadın, jandarma tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın hükümlü H.A. (42), yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ekipler, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

