Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan 'mahrem hizmetler' yapılanmasıyla irtibatlı kişilere yönelik soruşturma başlattı.
  • 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; bunların 5'i görevde subay, 5'i görevde astsubay, 2'si asker öğrenci, 9'u emekli veya ilişiği kesilmiş asker ve 1'i aktif kamu görevlisi.
  • Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 3 kişi hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor ve 4 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

"MAHREM İMAMLARIYLA" HABERLEŞMİŞLER

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

22 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i görevde subay, 5'i görevde astsubay, 2'si daha önce görevinden ilişiği kesilmiş asker öğrenci, 9'u daha önce görevinden ilişiği kesilmiş ya da emekli asker ve 1'i aktif kamu görevlisi olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda zanlılardan 15'i gözaltına alınırken, 3'ü hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, 4'ünün ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
