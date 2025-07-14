FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Sanatçı Tuluyhan Uğurlu 15 Temmuz'un çok acı, üzücü ve utanç verici olduğunu söyledi

"İstanbul", "Cumhuriyet Güneşi", "Sonsuza Kadar İstanbul", "Akıncılar", "Hagia Sophia" ve "Yedi Renk" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, " 15 Temmuz'u akla karanın, doğruyla yanlışın, kıldan ince kılıçtan keskin, tüm sırların anlatıldığı bir sırat köprüsü olarak görüyorum. İlk andan itibaren bunun bir kalkışma olduğunu fark ettim ve bu kalkışmanın beni ne kadar derinden etkilediğini anlatamam." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, 15 Temmuz'un kendi eserlerine yansımalarını anlattı.

Uğurlu, toplumsal menfaatleri, Türk insanının huzuru, güveni ve başarısını her şeyin önüne koyan, Türkiye sevdalısı bir adam olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016 akşamı yaşananlar beni çok derinden etkiledi. Savaş uçağı icat olalı beri, tepemizde bir tane bomba patlamamasına rağmen, o gün kendi ordu mensupları tarafından, güvenlik kuvvetlerimizin üzerine ateş açılması beni fazlasıyla yaraladı." diye konuştu.

15 Temmuz'un bir kırılma noktası olduğunun altını çizen Uğurlu, "15 Temmuz'u akla karanın, doğruyla yanlışın, kıldan ince kılıçtan keskin, tüm sırların anlatıldığı bir sırat köprüsü olarak görüyorum. İlk andan itibaren bunun bir kalkışma olduğunu fark ettim ve bu kalkışmanın beni ne kadar derinden etkilediğini anlatamam." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak için konserler verdim"

Sanatçı Uğurlu, 15 Temmuz şehitleri anısına konserler verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak, o gece insanımızın bir kısmının nasıl olur da böyle bir gaflet kuyusuna düştüğünü insanlara anlatmak ve tekrarının yaşanmaması için aradan bir müddet geçtikten sonra konserler vermeye başladım. 15 Temmuz Şehitleri için konserler... Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinde, konser salonlarında 15 Temmuz kalkışmasına duyarlı, ona karşı durmuş insanların hassasiyetini taşıyarak, bir dizi konser verdim. Görüntülerle, edebi metinlerle ve özgün müziklerle bu konserleri gerçekleştirdim. Toplumun çok büyük bir kesiminden büyük takdir gördüm."

Türkiye'nin tarihinde birçok kalkışma ile yaşanan son derece korkunç hadiseler ve olaylar bulunduğunu aktaran Uğurlu, "Eşeğe ters bindirilip gönderilen padişah II. Osman'ı hepimiz biliyoruz ama bu başka bir şeydi. Çok acı, üzücü ve utanç verici bir şeydi. Birçok ayaklanma, birçok isyan, birçok devlete ve rejime karşı el değiştirme çabaları... Bunları bu topraklar gördü yaşadı. Zaten o yüzden insanlarımız ilk andan itibaren teyakkuzda oldu ve bu kalkışma girişimine karşı bir dik duruş sergiledi." değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle hainlikleri unutmayız"

Uğurlu, ünlü isimlerden birçoğunun bu konuda sessiz kalmış olabileceğini söyleyerek, şunları söyledi:

"Tabii ben kimin ne söylediğini takip etmedim. Şunu açık söylemek gerekirse hemen hemen ilk tepkilerden birini, sosyal medya aracılığıyla basına veren insanlardan biri oldum. O bakımdan darbeden bir müddet sonra insanlar bana teşekkür etti. Yani 'Bu toprağın has evladısın. İlk tepkiyi gösteren, ilk duruşu gösteren insanlardan biri sensin.' diyerek bana takdirlerini ifade ettiler. Bu olayı toplumsal hafızada ayakta tutabilmek gerekiyor. Zaten unutmak mümkün değil de biz genel olarak biraz çabuk unutan bir toplum olmamıza rağmen böyle hainlikleri unutmayız. Dolayısıyla bu toplumsal dramı, orada ölen insanlarımızı unutmayacağız."

Bu konunun tam olarak idrak edilip canlı tutulması gerektiğini vurgulayan Tuluyhan Uğurlu, "Sanatçının en büyük görevi, misyonu, düşüncesi, bir anıt bir eser bırakarak, konserlerini vererek, insanları bu tür olaylara karşı şuurlu ve bilinçli olmaya, pür dikkat olmaya davet etmek. Bunu yaptım. Aşağı yukarı bir seneden fazla bir süre, 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasına, köprüde ve polis karakolu önünde hayatını kaybedenleri, başka noktalarda sonsuzluğa uğurladığımız insanlarımızı rahmetle anarak bu konserleri gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Genç müzisyenlere, genç sanatçılara da tavsiyelerde bulunan Uğurlu, "Bu toplumun menfaatlerini, bu toplumda yaşayan insanların menfaatlerini, en az kendi menfaatleri, kendi duyguları kadar savunmak, tarihine, kültürüne vakıf olarak yetişmek yani Osmanlıyı, Selçukluyu, bütün Anadolu uygarlıklarını çok iyi bilerek kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sanatçıların da eserler üretmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin bir daha bir daha yaşanmamasını dileyen Uğurlu, "15 Temmuzlar bir daha olmasın." diyerek sözlerini tamamladı.