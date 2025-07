FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmamasını istiyor

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine tepki göstermenin insani ve vicdani bir mesele olduğunu belirterek, "Darbeler unutulmamalı. Ahlaksızlıktır darbe ve bu ahlaksızlığın mutlaka hatırlanması lazım." dedi.

Darbe girişimi sırasında yaralı bir askeri taşırken çekilen fotoğraflarla, oynadığı dizideki rolü nedeniyle uzattığı sakalından dolayı DEAŞ'çı olarak lanse edilen Türkoğlu, 9 yıl önce yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Darbe girişimi haberini alır almaz önce Üsküdar'daki Çevik Kuvvet'in önüne, sonra Çengelköy, ardından da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek darbecilere direnen Türkoğlu, her 15 Temmuz'da tüylerinin diken diken olduğunu dile getirdi.

Sanatçı, "Boğaz Köprüsü'nden geçerken, o tankların, personel taşıyıcıların, maalesef şerefli Türk üniformasını giymiş eşkıyaların oraya dizildiği ve üzerimize ateş açtığı yer geliyor aklıma. Aynı şekilde Üsküdar Çevik Kuvvet'in önü de öyle bir yer oldu." diye konuştu.

Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrı yapmasından önce sokakta olduğunu aktararak, şunları anlattı:

"O esnada yemek yiyordum bir dostumla. 'Televizyonu aç ağabey, şu anda bu adamlar darbe yapıyorlar.' diye bir arkadaşımız telefonla haber verdi. Motosiklet kullanıcısıyım aynı zamanda. Benim için daha kolay oldu ulaşmak. Hemen yanımdaki arkadaşımla motosiklete atlayıp sağa sola bağırmaya başladım. 'Darbe oluyor haberiniz var mı? Çevik Kuvvet'in oraya gidiyoruz. Oraya tanklar gelmiş.' dediğimi hatırlıyorum, sağa sola bağıra bağıra, kafelerin önünde de durarak. Dolayısıyla o gün benim için her zaman bir sızıdır. Aynı zamanda gururlandıran, şereflendiren bir gurur vesilesi günüdür ki bu milletin göğsünde patladı o tanklar ve onların darbe girişimi. Şehitlerimiz var. Bizler için canlarını verdiler. O gün şehit olamamakla hayıflanan biri olarak söylüyorum. İsyan gibi olmasın, nasibimiz değilmiş. Demek ki biz o makamı hak etmiyormuşuz diye bakıyoruz. Kimse geri dönmemek üzere yola çıktı. Ben de onlardan biriydim. Çevik Kuvvet'te başlayan mücadele saat 03.00-03.30'a kadar devam etti. Çok şükür tankları geri püskürtmeyi başardık."

"Giderseniz vurulursunuz dediler"

Ali Nuri Türkoğlu, bulunduğu noktaya gelen çok sayıda insanın ardından darbecileri püskürtmeyi başardıklarını vurgulayarak, "Çevik Kuvvet Şube Müdürü, hiç unutmuyorum, megafonla 'Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Burada bu arkadaşları tevkif ettik, aldık araçlarından. Burada iş bitmiştir. Yalnız Çengelköy'ün durumu çok kötü. Eğer destek olmak isterseniz oraya gidin.' deyince biz de motosikletimize atlayıp oraya gittik. Yollar kapalı. Beylerbeyi'nde bir halk gücü var. Beylerbeyi Polis Karakolu var, polis noktasının orada konuşlandık. Çünkü Çengelköy'e doğru giden herkes vuruluyordu. Bizi orada durdurdular. 'Siz bilirsiniz ama giderseniz vurulursunuz.' dediler." ifadelerini kullandı.

O sırada halka ateş eden darbeciler olduğunu sözlerine ekleyen sanatçı, "Dediler ki 'Burada durursanız iyi olur. Çünkü köprü altından kaçıp, bu tarafa doğru gelenler için biz burada bekliyoruz. Tank geçirmeyeceğiz buradan. Sabah ezanıyla beraber oradaki vazifemiz bitince ben o manzarayla karşılaştım." dedi.

Türkoğlu, manzaranın hem içler acısı hem de gurur tablosu olduğunu sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:

"Sabah silahlarını bırakınca yaralı bir FETÖ'cü, şerefli üniformamızı giymiş adi bir terörist, yaralanmış, yerde yatıyordu. Belli ki kaçarken kamyonun kasasından mı düşmüş ne olmuş? Yaralı. Başında toplanmış insanlar. Çok manipüle edildi ama insanlar onu korumaya çalışıyordu. Etrafında halka oluşmuş, korumaya çalışıyorlardı. Ben de 'Hayırdır inşallah' diye geldiğimde, baktım, gördüm, yerde boylu boyunca uzanan yaralı birisiyle karşılaştım. Nefes alıyordu. Yaşıyordu ve onu korumaya çalışan insanlar arasında maalesef manipülasyona kurban giden, aralarında sakallı, sarıklı, cübbeli, dini kisveli insanlar da vardı. Karışık bir halk grubu malum. Ben de aralarına katılarak, sedye vaziyeti alalım, bunu ambulansa taşıyalım diye bir vazife aldım. Hemen bir eylemde bulundum. O ara kadraja giren biri, bugün görsem yüzünü hatırlarım, bir daha hiç görmedim, çatır çatır fotoğraflarımızı çekiyordu. Gazeteciydi, boynunda makinesi asılıydı."

"DEAŞ'çılar kafa kesti, haberleriyle uyandık"

Sabahleyin "DEAŞ'çılar kafa kesti" haberleriyle uyandığının altını çizen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz o sedye vaziyetinde taşırken, malum işlerine yarayacak kareyi bulmuşlardı. Çünkü sakallılar var. Rol gereği benim de sakalım var. Beni tanımak durumunda da değiller ama birazcık araştırma yapsalar, Google görsellerden bulabileceği bir oyuncuyum. Saat 08.00-09.00'da gelip evimize yatabildik. 2-3 saatlik uykudan kalktığımda bu manzarayla karşılaştım ve ilk itirazımı yaptım. Aslında baltayı taşa vurmuşlardı ve 'Ulan pervasızlar, o benim.' diyerek fotoğrafımla beraber paylaştım. Çünkü üzerinde kanlanmış o yaralıyı taşırken bir pantolon vardı, onu paylaşmıştım. Sonra işte bildiğiniz gibi olaylar başka yerlere evrildi. 2 bin-2 bin 500'ün üzerinde tehdit ve hakaret mesajı aldım. Güya sözüm ona 3 gazete, aynı fotoğrafı aynı manşetlerle basmışlardı. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. İtibar suikastı, yalan haber, manipülasyon yapıyorlar diye. İfade verdiler, tekzip yayınladılar birkaç gün içerisinde."

Ali Nuri Türkoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin bir daha tekrarlanmaması için unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Malum soykırım için de kullanılır. Darbeler de unutulmamalı. Ahlaksızlıktır darbe ve bu ahlaksızlığın mutlaka hatırlanması lazım." ifadelerine yer verdi.

Sanatçılardan, "Darbe kimden gelirse gelsin, ahlaksızlıktır." gibi bir açıklama beklediğini dile getiren Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Münferit ve toplu olarak sanat derneklerinden, oyuncu derneklerinden, sendikalarından böyle bir açıklama görmedik. Sanat camiası bu işe sessiz kaldı, her zamanki gibi. Tıpkı bugün Filistin meselesinde olduğu gibi. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Biz diyoruz ki, bu insani ve vicdani meseledir. Filistin meselesi de böyledir. Her toplumsal olayda insana, vicdana dokunan her şeyde, sanatçı vicdanın sesi olmalıdır. İdeali budur. Maalesef kararmış, susturulmuş kalplerle ve kilitlenmiş ağızlarla muhatap kalmak zorunda kalıyoruz. Türk toplumu buna layık değil, bunu hak etmiyor. Daha münevver, aydın, sanatın tam tanımını yapacak bir sanatçı topluluğuna ihtiyacımız var."

Türkoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hatırlamakta fayda var. Akıllarından çıkarmasınlar. Bugün o cürete tekrar kalkışamaz, belki o cüreti gösteremezler ama bu tehlike Türkiye gibi bir ülke için her zaman vardır, geçerlidir. Bunu unutmayalım." diyerek sözlerini tamamladı.