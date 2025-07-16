FETÖ Darbe Girişiminin Yıldönümünde Ülke Genelinde Sela Okundu

FETÖ Darbe Girişiminin Yıldönümünde Ülke Genelinde Sela Okundu
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15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıldönümünde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programlar ışığında, ülke genelindeki camilerde selalar okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kocatepe Camisi'nde sela vererek birlik ve beraberlik mesajı iletti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kocatepe Camisi'nde sela verdi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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