Fethiye'nin Gemiler Adası: Tarihi Kalıntılarla Dolup Taşan Bir Cennet

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Gemiler Adası ziyaretçilerine, üzerindeki kilise ve yapı kalıntılarıyla tarihi bir yolculuğa çıkma ve kalıntılar arasında kulaç atma imkanı sunuyor.

Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemiler Koyu'nun karşısında bulunan ada üzerinde 4 kilise ve birçok tarihi yapının kalıntısı yer alıyor.

Üzerindeki bir kilisede adı geçen Aziz Nikolas ismi sebebiyle Aya Nikola olarak da anılan adaya, Gemiler Koyu'ndan botlarla ve ilçeden kalkan günübirlik teknelerle ulaşılabiliyor. Ada, mavi tur yapan lüks teknelerin de rotasında yer alıyor.

Deniz araçlarından inen ve patikadan yürüyerek kiliselere ulaşan ziyaretçiler, tabloyu andıran manzarayı izleyebiliyor.

Adadaki tarihi kalıntılar arasında tarihte yolculuğa çıkan ziyaretçiler, adanın etrafındaki tarihi kalıntılar arasında akvaryumu andıran suda kulaç atma imkanı buluyor.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AA muhabirine, Fethiye'nin Türkiye'deki önemli turizm destinasyonlarının arasında yer aldığını söyledi.

Fethiye'de Türkiye'nin diğer köşelerinde bulunmayan endemik olarak adlandırılabilecek turizm alanlarının olduğunu ifade eden Akkaya, "Paraşütüyle, tarihi ve kültürel alanları, ören yerleriyle Fethiye ayrı bir yere sahip. Fethiye'de turizmi daha ileriye götürmek için tüm paydaşlarımızla çalışma yapıyoruz. Bu destinasyonlardan biri de Gemiler Adası. Türkiye'mizin tanıtım için kullandığı uluslararası markalarında, devlet kurumlarının kullandığı beş fotoğraftan birisi Ölüdeniz. Ölüdeniz'in hemen yanındaki Gemiler Adası, bu adada yıllık 22 ile 24 bin turistimizi ağırlıyoruz." dedi.

Akkaya, adada geçmiş yıllarda yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserlerle ilgili bilgi verdi.

Adanın tepesindeki kilisede Aziz Nikolas diye önemli bir dini figürün adının geçtiğini belirten Akkaya, dolayısıyla sürekli dini ziyaretlerin yapıldığını anlattı.

Adanın eteklerindeki sivil yerleşim yerlerinden edinilen bilgilerle buranın ticaret merkezi olarak kullanıldığını dile getiren Akkaya, "Tarihte ticaret gemilerinin duraksadığı, alışveriş yaptığı bir yer olduğu da tespit edilmiş. Bu anlamda bir adada olmak, adadaki ören yerinde olmak ve hitap edenleri için dini bir atmosfer olması adayı önemli kılıyor. Adayı ziyaret eden 22 binlerin yanında bir 0 ekleyeceğimiz günleri görmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İnsanlar burada olmaktan çok zevk alıyorlar"

Günübirlik sefer düzenleyen tur teknesi sahibi Eyüp Değer (64), adaya 35 yıldır misafirleri getirdiğini dile getirdi.

Adanın bir kısmının batık şehir olduğunu belirten Değer, şunları kaydetti:

"İsteyenler batıklar üzerine yüzüyor, isteyenler de adayı geziyor. Adada, kiliseler mozaikler, kral yolu, sarnıçlar var. Manzarası çok güzel. İnsanlar burada olmaktan çok zevk alıyorlar. Pırıl pırıl suda yüzüyorlar. Rivayete göre adada 7 metre bir batık olmuş. Bu nedenle sarnıçların çoğu su altında. Yüzerken bu kalıntıları görebiliyorlar. Tura çıktığımızda en çok bu adadaki durağımızdan memnun kalıyorlar. Tarihi bir alan ve korunaklı. Rüzgar ve dalga da olmayınca insanların hoşuna gidiyor."

Eşiyle İstanbul'dan tatile gelen İrem Yalçın Güler, tekne turuna katıldıklarını ve adayı ziyaret ettiklerini söyledi.

Adadaki kiliseleri ve kalıntıları gezdiklerini anlatan Güler, bölgenin manzarası ve denizinin de çok güzel olduğunu dile getirdi.