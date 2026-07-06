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Fethiye Körfezi'ndeki dip çamuru, Çin'den getirilen gemi ile temizlenecek

Fethiye Körfezi'ndeki dip çamuru, Çin'den getirilen gemi ile temizlenecek
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 16 milyon metreküp çamur biriktiği tespit edilen körfezin temizliği için Çin'den getirilen geminin montajı tamamlandı. Ağustos ayında analiz çalışmalarına başlanacak.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde körfez temizliği için hazırlıkların tamamlandığı, ağustos ayında analiz çalışmalarına başlanacağı bildirildi. 16 milyon metreküp çamurun biriktiği tespit edilen Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için Çin'den bir geminin getirildiği açıklandı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan ile Fethiye Körfezi'ndeki kirlilik ve dip temizliği sürecine ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Fethiye Körfezi Dip Çamuru Temizliği Fizibilite Raporu'nun güncel veriler doğrultusunda tamamlandığı belirtildi.

'16 MİLYON METREKÜP ÇAMUR BİRİKİMİ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "600 Hektarlık Proje sahasında; biriken malzemenin kalınlığını ve cinsini belirlemek amacıyla batimetri ölçümleri, sığ sismik ölçümler, sondaj çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen verilere göre Fethiye Körfezi'nde yaklaşık 16 milyon metreküp çamur birikimi olduğu belirlenmiştir. Fethiye bölgesinin coğrafik yapısı, alanda turizme yönelik kullanımlar ve maliyetler de göz önüne alındığında çamurun Körfez'in Özel Çevre Koruma Bölgesi olmayan bir bölgede denize boşaltılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Fethiye Körfezi'nin temizliği için iş süreci başlatılmış olup, bu amaçla Çin'den demonte vaziyette bir gemi Mersin Limanı'na getirilmiştir. Geminin montaj işlemleri tamamlanmıştır. Fethiye Körfezi'ne hareket edecek olan gemi, ağustos ayında analiz çalışmalarına başlayacaktır. Ön çalışmaların ardından Körfez'in temizlik işlemlerine geçilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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