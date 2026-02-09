Haberler

Muğla'daki kazada hayatını kaybeden babaanne ile torunu, toprağa verildi

Fethiye'de sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Zeliha Yılmaz ve torunu Halil Efe Yılmaz hayatını kaybetti. Cenaze töreni gerçekleştirilirken, yaralı aile üyelerinin hastanedeki tedavilerine devam ediliyor.

Fethiye ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ölen Zeliha Yılmaz ile torunu Halil Efe Yılmaz için ilçede cenaze töreni düzenledi. Törene babaanne ile torunun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Babaanne ile torunun cenazeleri Koru Mahallesi'nde bulunan Koru Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan baba Yıldıray Yılmaz, anne Havva Yılmaz ve hayatını kaybeden Halil Efe Yılmaz'ın ikizi Zeliha Yılmaz'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, ikizlerin dört yıllık tüp bebek tedavisinin ardından dünyaya geldiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
