TURMEPA, Fethiye'de "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Sınıfı" açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, DenizTemiz Derneği/TURMEPA tarafından kurulan 'Vedia Nil Apak Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Sınıfı' açıldı. 'Göcek'te Maviyi Kodluyoruz' projesi ile öğrenciler, robotik kodlama ve denizlerin korunması üzerine projeler geliştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle hayata geçirilen " Göcek'te Maviyi Kodluyoruz" isimli eğitim projesi kapsamında Göcek Deniz Temiz Ortaokulu'nda açılan sınıfta öğrenciler, robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve yapay zeka uygulamalarıyla tanışırken, aynı zamanda denizlerin korunmasına yönelik projeler geliştirme fırsatı bulacak.

Proje kapsamında bir yıl içinde Fethiye ve Dalaman'daki 36 okulda 2 bin 500 öğrenci ve 200 öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Göcek gibi denizle iç içe olan bir bölgede denizi korumak için projeler geliştirmenin daha önemli olduğunu söyledi.

Dünyanın hızla dijitalleştiğini, bu yeniliğe uyum sağlanması gerektiğini vurgulayan Akkaya, "TURMEPA'nın ve değerli destekçilerin sayesinde okulumuza ve bölgemize kazandırılan 'Göcek'te Maviyi Kodluyoruz' projesinin de bu amaca hizmet etmesini temenni ediyoruz. Bölgemize, okulumuza ve çocuklarımıza başarılar diliyoruz." dedi.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise denizlerin ve çevrenin korunması için farkındalık oluşturmanın, çözüm odaklı düşünmenin, teknolojik gelişmeleri desteklemenin ve toplumsal katılımı artırmanın en etkili yolunun eğitim olduğuna inandıklarını kaydetti.

TURMEPA'nın 32 yılda yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla 9 milyondan fazla kişiye ulaştığını bildiren Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız Vedia Nil Apak Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Sınıfı, sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda düşünen, üreten ve sorumluluk alan bireylerin yetişeceği bir gelişim ortamıdır. Bu sınıfla amacımız, çocuklarımıza yalnızca teknik beceriler kazandırmak değil, aynı zamanda deniz ve çevre bilinci yüksek, doğaya saygılı nesiller yetiştirmek."

Törende, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İdris Kömürcü ile Göcek Deniz Temiz İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Tutal da konuşma yaptı.

Öğrencilerin renkli sahne gösterileri sunduğu programda, projeye özel hazırlayıp seslendirdikleri Sıfır Atık Mavi şarkısı beğeni topladı.

Kaptanoğlu, tören sonunda katılımcılara ve projeye destek veren paydaşlara teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
