Fethiye'de Orman Yangınına Müdahale
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili oluyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karagedik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA