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Fethiye'de Yangın Kahramanının Traktörü Küle Döndü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye giden vatandaş, traktörünün yanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye giden vatandaş, traktörünün yanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Karagedik Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Foça Mahallesi'ne yayılan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla traktörle bölgeye gelen Abdullah Aydın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tekrar yangın bölgesine gelen Aydın, traktörünün yanarak kullanılamaz hale geldiğini gördü.

Üzüntü yaşayan Aydın, "Söndürme çalışmalarına destek için gelmiştim. Alevlerin arasında kalınca canımı kurtarmak zorunda kaldım. Hastanede serum ve oksijen verdiler. Ben iyiyim ancak traktörüm kullanılamaz hale geldi." dedi.

Kaynak: AA
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