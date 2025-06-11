Fethiye'de Marinada Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motoryatta çıkan yangına marina ve güvenlik ekipleri müdahale etti. Alevlerin diğer teknelere sıçraması önlendi fakat tekne büyük oranda hasar gördü. Yangının nedeni araştırılıyor.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinaya demirli motoryatta çıkan yangına Sahil Güvenlik, marina yetkilileri, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. Alevlerin marinadaki diğer teknelere sıçramaması için açığa çekilen yattaki alevler, 1 saatlik çaba sonucu güçlükle söndürüldü. Teknede büyük oranda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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