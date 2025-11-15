Fethiye'de Gökyüzünde Renkli Işık Şöleni
Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan renkli ışıklar vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde beliren mor ve yeşil tonlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Gökyüzündeki ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel