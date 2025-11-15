Haberler

Fethiye'de Gökyüzünde Renkli Işık Şöleni

Fethiye'de Gökyüzünde Renkli Işık Şöleni
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren mor ve yeşil ışıkların, güneşteki patlamaların neden olduğu güçlü jeomanyetik fırtına sonrası kuzey ışıkları olabileceği değerlendiriliyor.

Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla), DHA)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, gökyüzünde belirlen mor ve yeşil ışıklar dikkat çekti. Işıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan renkli ışıklar vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde beliren mor ve yeşil tonlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Gökyüzündeki ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
