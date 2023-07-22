Fethiye'de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Karaçulha Mahallesi Gökalan mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.