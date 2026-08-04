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Fethiye açıklarında yaralı tahliyesi

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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