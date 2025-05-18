Ferhat Nasıroğlu, Batman'da Aileleri Ziyaret Etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı aileleri evlerinde ziyaret etti.

Nasıroğlu, Beşevler Mahallesi'nde üç eve misafir oldu. Bu evlerde yaşayan ile bireyleriyle görüşen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Aileler ziyaretinden dolayı Nasıroğlu'na teşekkür etti.