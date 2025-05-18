Ferhat Nasıroğlu, Batman'da Aileleri Ziyaret Etti
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşevler Mahallesi'nde bazı aileleri evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Aileler, Nasıroğlu'nun ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte bazı aileleri evlerinde ziyaret etti.
Nasıroğlu, Beşevler Mahallesi'nde üç eve misafir oldu. Bu evlerde yaşayan ile bireyleriyle görüşen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.
Aileler ziyaretinden dolayı Nasıroğlu'na teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel