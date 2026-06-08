Zeyrek davasında 6 kamu görevlisi dosyaya eklendi

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada mahkeme, olayda kusurları bulunduğu iddia edilen Yunusemre Belediyesi'nde çalışan 6 kamu görevlisi hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan açılan kamu davasının, aynı olaya ilişkin yürütülen ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle çevrildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile havuz motorunun iç dizaynına yönelik ek bilirkişi raporu talep edildi. Ön tespitlerde, sökülerek testleri yapılan havuz motorunda montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve elektrik tesisatını yapan kişilerin kusurlu olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek şikayetçi sıfatıyla, 20 kişi tanık, 6 kişi ise şüpheli olarak ifade verdi. Soruşturmada, Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza olan mesafesini standartlara uygun inşa etmediği iddia edilen Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının montajını standartlara aykırı gerçekleştirdiği öne sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirtilen H.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı, M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 KİŞİLİK HEYET RAPOR HAZIRLADI

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı rapor, 25 Eylül'de tamamlandı. Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi.

Öte yandan, rapora göre soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Z.M.'ye kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.

10 ŞÜPHELİYE HAPİS İSTEMİ

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in şikayetçi sıfatıyla yer aldığı soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi. Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B., havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren H.İ., site görevlisi A.S., havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç., müteahhit firma yetkilisi M.G. hakkında hem Ferdi Zeyrek'e hem de onu bulan ve elektrikten etkilenen eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 9 kişi hakkında da takipsizlik kararı verildi. İddianame Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE

Davanın geçen yıl 5 Aralık'ta görülen ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyelerine hükmetti. Heyet, ayrıca kusur durumlarının tespiti için Dokuz Eylül Üniversitesi'nden yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına da karar verip duruşmayı erteledi.

EK BİLİRKİŞİ RAPORU İÇİN SÜRE

Davanın ikinci duruşması, 27 Şubat'ta görüldü. Duruşmayı; Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve avukatları, sanıklar ve müdafi avukatları ile tanıklar katıldı. Duruşmada tanıklar dinlenildi. Duruşmada söz alan sanıklar ve müdafi avukatları, müvekkillerinin kusurlarının bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden beklenen ve havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ile yapı denetim süreçlerini aydınlatacak olan ek bilirkişi raporunun ulaştırılması için süre verilmesine hükmetti. Ayrıca heyet, tutuksuz yargılanan 10 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleriyle yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

RAPOR GELMEDİ

Davanın üçüncü duruşması 20 Mayıs'ta görüldü. Sanıkların olaydaki kusur oranlarının tam olarak tespit edilebilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nden istenen ek bilirkişi raporunun mahkemeye henüz ulaşmaması nedeniyle duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.

6 KAMU GÖREVLİSİ SANIK OLARAK YER ALACAK

Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada mahkeme, olayda kusurları bulunduğu öne sürülen 6 kamu görevlisi hakkında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davasının, aynı olaya ilişkin yürütülen ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme kararında, sanıklar Yunusemre Belediyesi'nde görevli İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Hakan Akgöl, mühendis Ömer Taşci, inşaat mühendisi Eyüp Keklik, tekniker Murat Sönmez, inşaat teknikeri Asım Özdamar ve yapı belge görevlisi Hüseyin Eraslan hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işledikleri iddiasıyla TCK'nin 85/2 ve 53/6 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığı belirtildi.

Kararda ayrıca, söz konusu dava ile mahkemenin Zeyrek'in ölümüyle ilgili 2025/352 esas sayılı dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu, bu nedenle yargılamaların birlikte yürütülmesinin gerektiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Bu kapsamda CMK'nin 8 ve 10'uncu maddeleri uyarınca dosyanın, Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin devam eden dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmedildi. Böylece haklarında dava açılan 6 kamu görevlisi de Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen yargılamada sanık olarak yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı