Haberler

Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılında mevlit okutuldu

Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılında mevlit okutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılında mevlit okutuldu, kabri ziyaret edildi. Anma programına CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Manisa'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılı dolayısıyla mevlit okutuldu, kabri ziyaret edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde başlayan anma programı kapsamında Hatuniye Camisi'nde mevlit okutuldu.

Programa CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'li ilçe belediye başkanları ile Zeyrek'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Program sırasında fenalaşan Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek ambulansta tedavi edildi. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada Zeyrek'in vefatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, yokluğuna alışmanın kolay olmadığını belirtti.

Zeyrek'in ailesine, Manisa'ya, belediyeye ve partisine sahip çıkan herkese teşekkür eden Özel, anısını yaşatmaya ve emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Nurcan Zeyrek de eşinin adını yaşatmak amacıyla kurulan Ferdi Zeyrek Vakfının onun vicdanı ve merhametinin bir yansıması olduğunu belirterek, vakfa destek çağrısında bulundu.

Mevlit programının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yemek hayrı düzenlendi.

Katılımcılar daha sonra Ferdi Zeyrek'in kabri başına giderek dua etti ve mezarına karanfiller bıraktı.

Olay

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran 2025'te havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken elektrik akımına maruz kalarak yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Muharrem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız

Sonunda sessizliğini bozdu, çağrıda bulundu: Bunu yapmalıyız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılda sadece 1 ay akıyor, bir yudum içmek isteyen Erzincan'a akın ediyor

Sadece 1 ay akıyor! Bir yudum isteyen şehitler diyarına akın ediyor
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı

Rekor kırıldı: 4 günde bir Eskişehir nüfusu Sıfır Atık için buluştu
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı

İstifa dilekçesine yazdıkları başını yaktı! Bir kuruş dahi alamadı
Avşa'da balıkçı teknesine çıkan su samuru görüntülendi

Bir anda teknenin üzerine çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı
Trabzonspor'da Cham'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig devinde ayrılık
Futbolseverler, Dünya Kupası'nda yeni kurallara tanıklık edecek

Tüm dünya bir ilke tanıklık edecek