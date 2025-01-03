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Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçı, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Ölüm haberiyle hayranlarını yasa boğan ünlü sanatçının cenazesi uçakla Antalya'dan İstanbul'a getirildi.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü. Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edilmişti. Tayfur, aynı hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliğinden, sanatçı Tayfur'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirilerek, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

İnsanın içini yakıyor bu görüntü oyüzden yaşarken herkes sevdiklerinin kıymetini bilsin bugün var yarın yokuz

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Nasıl bir cenaze taşıma bu ya langır lungur ayıptır ya uçak yanına bi cenaze aracı yaklaşamadı mı bavul taşır gibi cenaze taşıma nerede var bizim dinimizde

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarısamsun uydu:

Şüphesiz biz Allah'tan cc. geldik ve o'na döneceğiz.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

hala kendime gelemedim mekanın cennet olsun arabeskin kralı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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