Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı

FENERBAHÇE futbol takımının tribün lideri İbrahim Gümüştekin Üsküdar 'da silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gümüştekin tedavi altına alındı. Gümüştekin 11 Ocak 2023'te de otoparkta 3 şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti.

Olay saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya sokakta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin'in yanında bulunan kişi tarafından ghastaneye götürüldüğü bilgisi edinild. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.Ekipler silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

'SİLAH SESLERİNDEN TEDİRGİN OLDUK'

Sokakta bulunan apartman sakinlerinden bir kişi, "4-5 kez silah sesi duydum belki daha fazlaydı. Tedirgin olduk çocuklarımı cama yaklaştırmadım.Otelden birkaç kişi çıktı; bir kişi de koşturuyordu, araca binip gittiler kornaya basarak. Sonra da polisler geldi olay yerini ablukaya aldılar" dedi.

'10 EL SİLAH SESİ DUYDUK'

Başka bir apartman sakini ise, "Yaklaşık 10 el silah sesi duyduk.Birkaç tane araç vardı, bir kadınla adam arabaya binerek kaçtı.Diğer arabada bir adam vardı yanındaki adamda otele girdi.Arabdaki adam da kornaya sürekli basmaya başladı.Ne olduğunu anlamadık sonra o araçta gitti." diye konuştu.

ÜSKÜDAR'DA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Diğer yandan 2024 yılında da İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı yapılmak istenmişti. Üsküdar Kuzguncuk'ta 11 Ocak 2023'te bir otoparkta 3 şüpheli tarafından uzun namlulul silahlarla düzenlenen saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırının Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik yapıldığı ortaya çıkmıştı.Diğer yandan 16 Ocak 2024'te 'Redkitler' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalanmıştı. Örgüt lideri F.D'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek için tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na yönelik saldırılar düzenlediği bilgisi edinilmişti.