Görme Engelli Kardeşlerin Üniversite Başarısı

Doğuştan gelen görme engelliliklerinin zorluğunu anne ve babalarının desteğiyle aşıp üniversiteli olan kardeşlerden 23 yaşındaki Ali Emre müzik, 20 yaşındaki Miray Kaya da psikoloji alanında kariyer yapmayı hedefliyor.

Adana'da yaşayan Naile ve Osman Kaya çiftinin oğlu Ali Emre 2003'te, kızları Miray Kaya da 2006'da dünyaya görme engelli geldi.

Anne ve babalarından aldıkları güçle Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulundan mezun olan kardeşlerden Ali Emre, Çukurova Güzel Sanatlar Lisesini, Miray ise Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesini bitirdi.

Eğitime büyük önem veren aile, üniversiteye hazırlık sürecinde de görme engelli yavrularını destekledi.

Müziğe duyduğu ilgiyi flüt, klarnet, bağlama, piyano ve gitar çalmayı öğrenerek taçlandıran Ali Emre, 2 yıl önce Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

Miray da geçen yıl İzmir Demokrasi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'ne yerleşti.

Üniversite eğitimini tamamlayıp ailelerini gururlandırmak isteyen kardeşlerden Ali Emre müzik, kız kardeşi ise psikoloji alanında kariyer yapmayı hedefliyor.

"Elimi üzerlerinden hiç çekmedim"

Anne Naile Kaya, AA muhabirine, çocuklarının gözlerinin görmediğini ilk öğrendiğinde çok üzüldüğünü ancak daha sonra hayatını çocuklarına adamaya karar verdiğini söyledi.

Zor günler geçirdiklerini dile getiren Kaya, "Hamdolsun hiçbir zaman kendimizi bırakmadık. Eşimle 'Nasıl daha iyi olabilirler?' diye düşündük. Hayat zor geçti ama biz güçlü olmalıydık." dedi.

Kaya, çocukları özgüvenli yetiştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sürekli okuldaydım, elimi üzerlerinden hiç çekmedim. Başarılı ve azimliler. İkisi de üniversiteyi ilk yıllarında kazandı. Normal gören bir insan nasıl oluyorsa çocuklarımızı da o şekilde yetiştirdik. Her ortamda bulundurduk, 'Engellidir, evde dursun.' demedik. Her şeyi öğrenmeleri, hayata alışmaları ve hayata güçlü ve özgüvenli şekilde devam etmeleri için uğraştık. Onlara gözüm gibi bakıyorum, gözümden ırak etmedim. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarındayım. Hiçbir zaman onları bırakmayacağım. Evlatlarımı çok seviyorum. Çocuklarım benim canım ciğerim."

"Müziği bırakmak istemiyorum"

Ali Emre Kaya da ailesinin desteğini her zaman hissettiğini ifade ederek, "Annem benim her şeyim. Böyle bir anne bulamazdım. İyi ki hayatımda böyle bir anne ve baba var. Radyo sanatçısı olmak istiyorum. Radyo ve televizyonlara çıkmayı düşünüyorum. Müziği bırakmak istemiyorum." dedi.

Miray Kaya da annesinin bazen abla, bazen de arkadaş olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anne ve babama teşekkür ederim, bizim için çok uğraştılar. Biz de onlara karşılığını vermek için hiç başarısız olmadan ya da onları üzmeden büyümeye çalıştık. Okulumu başarılı şekilde bitirirsem hayalim, klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yapmak."

Kaynak: AA