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Feci kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

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Kastamonu'da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobilde hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden Doğan Çakmak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çakmak'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden genç defnedildi

KASTAMONU - Kastamonu'da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobilde hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gece Kastamonu-Daday karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana gelen. Edinilen bilgiye göre, Satı Dolapçı idaresindeki 37 SD 103 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen 37 LD 416 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobilde bulunan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Doğan Çakmak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kastamonu'da İsmailbey Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğan Çakmak'ın cenazesi Merkez Taşlık köyünde defnedildi. Çakmak'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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