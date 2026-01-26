Haberler

Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş İstanbul'da anıldı

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anıldı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneğinden yapılan açıklamaya göre, derneğin İstanbul Şubesi ev sahipliğinde Küçük ve Denktaş'ın vefat yıl dönümleri ve Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine başkaldırışının 68. yıl dönümü dolayısıyla "Anma Töreni ve Resim Sergisi" etkinliği düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, bir devlet sahibi olmanın kolay olmadığını ve bu uğurda şehitler verildiğini belirterek, Küçük ve Denktaş ile tüm şehitleri şükran ve minnetle yad etti.

Etkinliğe onur konuğu olarak katılan KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Başkanı Zehra Bilge Eray da programda konuşma yaptı.

Tatar'ın "Kıbrıs Sevdası" isimli kitabını da imzaladığı program, sergi açılışı ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
