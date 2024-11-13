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Faysal Soysal'ın 'Rahma' Filmi Vietnam'da Jüri Özel Ödülü Kazandı

Faysal Soysal'ın 'Rahma' Filmi Vietnam'da Jüri Özel Ödülü Kazandı
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Yönetmen Faysal Soysal'ın yeni filmi 'Rahma', Hanoi Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü alarak Türk sinemasını uluslararası arenada bir kez daha başarıyla temsil etti. Festivalde 8 farklı ülkenin projeleri yarıştı.

Yönetmen Faysal Soysal'ın üçüncü uzun metraj film projesi "Rahma", Vietnam'da ödül kazandı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bu yıl yedincisi düzenlenen "Hanoi Uluslararası Film Festivali"nin geliştirme bölümünde yarışan film, "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Festivalin geliştirme bölümünde Bangladeş, Malezya, Hindistan, Türkiye, Arjantin ve Vietnam'dan 8 proje yarıştı.

Bir hafta süren festivalde iki gün konuk olarak ağırlanan yönetmen Soysal, "Rahma" projesini tanıtmanın yanı sıra Türk sineması hakkında da Vietnamlı sinemaseverlere bilgi aktardı.

Soysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çekimlerine hazırlandığı "Rahma" filminin ödüle değer görülmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Vietnam'da düzenlenen festivalde bulunmak benim için farklı bir deneyimdi. Festivallerin en güzel tarafı farklı coğrafyalardan insanlarla bir araya gelmek, onları sinema penceresinden tanıyabilmek. İki günlük konukluğum sırasında bölgenin sineması hakkında yakından fikir edinme fırsatım da oldu. Hanoi Uluslararası Film Festivali'nin değerli jürisine projemi ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Festival yönetimine ve ekibini de başarılı organizasyonları için kutluyorum." dedi.

Proje, 2023'te TRT 12 Punto Senaryo Geliştirme Platformu'ndan "Ön Alım", geçen ay Çanakkale'de ilki düzenlenen Troya Proje Geliştirme Platformu'ndan ise "En İyi Proje" ödüllerini kazanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen "Rahma", yurt dışında da Bulgaristan Kültür Bakanlığı Film Fonu'ndan ortak yapım desteği aldı.

Konusunda "Anne sadece doğuran kişi midir, yoksa daha çok bağ kuran mıdır?" sorusunun cevabını arayacak olan film için ayrıca Balkon Film Yapım ve Ars Digital Yapım ortaklığında Avrupa'nın büyük fonu olan Euroimage'a da başvuru için hazırlanılıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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