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Fatih'te Kadir Gecesi Dolayısıyla Mehteran Takımı Eşliğinde 'Kadir Alayı' Töreni Düzenlendi

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Fatih'te Kadir Gecesi dolayısıyla mehteran takımı eşliğinde "Kadir Alayı" töreni düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ve İstanbul Müftülüğü tarafından, Osmanlı Devleti'nde kadir gecelerinde padişahın büyük bir alayla saraydan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giderken düzenlediği "Kadir Alayı" töreni yeniden ihya edildi.

Topkapı Sarayı'ndan başlayan ve Ayasofya'ya kadar padişahın camiye gidişini temsil eden alayın canlı tutulması için mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, törende yaptığı konuşmada, bu özel güne kavuştukları için Allah'a hamdettiğini belirterek, "Kadir Alayı" geleneğini sürdürmek istediklerini söyledi.

Arpaguş, bu geleneği bir nebze olsun yaşatmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Ramazan-ı şerifin evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluştur.' der sevgili Peygamberimiz. Bu kutlu ay, bugünlerde tamamlanmak üzere. Cenabıhak, onu hayırla yad eden, hayırla tamamlayanlardan eylesin bizleri." dedi.

İstanbul Müftüsü Arpaguş, daha sonra dua etti.

İkramların yapıldığı programın ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde teravih kılındı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmanlı Devleti Topkapı Sarayı Kadir Gecesi İstanbul Cami Kültür İstanbul Kültür Sanat Güncel Haberler

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