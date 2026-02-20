Haberler

Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Saraçoğlu Çorum'daki kabri başında anıldı

Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Saraçoğlu Çorum'daki kabri başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Hanau kentinde 2020'de gerçekleşen ırkçı terör saldırısının kurbanı Fatih Saraçoğlu, Çorum'un İskilip ilçesinde anıldı. Anma törenine yerel yetkililer ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de katılımlar oldu.

Almanya'nın Hanau kentinde 2020'de yaşanan ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde anıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Fatih Saraçoğlu'nu ölüm yıl dönümünde anmak üzere ilçeye gelen Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli siyasi daire müsteşarı Mario Krebs, Kaymakam Ramazan Polat'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Saraçoğlu'nun Hacıkarani Mezarlığında düzenlenen anma töreninde, İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

Anma törenine İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve İlçe Müftüsü Şuayip Güllü katıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Bakan Gürlek umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son nokta konuldu
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama