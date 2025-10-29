Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nin Açılışında Konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kadro, dava eri, şuurlu nesiller ve insan yetişmesi bizim davamızın en önemli vazifesi ve fonksiyonudur." dedi.

Balgat Mahallesi'nde inşası tamamlanan Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Erbakan, törendeki konuşmasında, babası Necmettin Erbakan'ın doğum günü, aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle açılış için 29 Ekim'i uygun gördüklerini anlattı.

Fatih Erbakan, babasının bir "merhamet timsali" olduğunu belirterek, sadece kendisinden olanlara değil, kendisinden olmayanlara da merhamet gösterdiğini söyledi.

Milli Gençlik Derneği'nin "insan yetiştirmek" üzere kurulduğuna dikkati çeken Erbakan, "Kadro, dava eri, şuurlu nesiller ve insan yetişmesi bizim davamızın en önemli vazifesi ve fonksiyonudur." dedi.

Binanın hazırlanmasında emeği geçenlere, maddi manevi destek olanlara teşekkürlerini ileten Erbakan, "Binamızın hayırlı olmasını, en hayırlı hizmetlere, Milli Görüş'ün en büyük zaferlerine, milletimizin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, binanın açılışı yapıldı.