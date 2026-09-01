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Erbakan'dan Ali Yüksel'in Yeni Yol'a geçişine hayırlı olsun mesajı

Erbakan'dan Ali Yüksel'in Yeni Yol'a geçişine hayırlı olsun mesajı
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Konya Milletvekili Ali Yüksel'in TBMM grubunun düşmemesi için Yeni Yol Partisi'ne katılmasına ilişkin kararın hayırlı olmasını diledi, teşekkür edip başarılar diledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Konya Milletvekili Ali Yüksel'in TBMM grubunun düşmemesi için Yeni Yol Partisi'ne geçmesi yönünde aldıkları kararın hayırlı olmasını diledi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Yol Grubu'nun, TBMM çatısı altında milletimiz ve Türkiye'miz için yapmakta olduğu çalışmalarına devam edebilmesi için, Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel'in Yeni Yol TBMM Grubu'na katılması yönünde aldığımız kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile değerli milletvekilimiz Ali Yüksel Bey'e ayrıca teşekkür ediyor, Yeni Yol Grubu'na da başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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