Fas Uyruklu Kaçak Göçmen Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Fas Uyruklu Kaçak Göçmen Kadın İntihar Girişiminde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da çatı katında ağlayan bir kadın, intihar girişiminde bulunduğu düşünülerek ihbar edildi. Yapılan incelemelerde kadının Fas uyruklu kaçak göçmen olduğu ve sınırdışı edildiği öğrenildi.

AVCILAR'da kaldığı 4 katlı binanın çatı katında ağladığı farkedilen kadını görenler, intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatıya çıkarak kadına ulaşan ekipler, kaçak göçmen olduğunu öğrendi. Fas uyruklu olduğu ve kimliğinin olmadığı öğrenilen kadın işlemlerinin ardından sınırdışı edildi.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı binanın çatı katındaki dairede bulunan bir kadının ağladığını fark etti. Çatı katının kenarına kadar gelen kadının yaşamına son vermek istediğini düşünen mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Fas uyruklu olduğu öğrenilen kadın, kendisine seslenen ve atlamaktan vazgeçmesi telkininde bulunanlara, yabancı dilde ne dediklerini anlamadığını söyledi.

FAS UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce dairenin kapısını çaldı. Kapı defalarca çalınmasına rağmen açılmayınca sepetli itfaiye merdiveniyle çatı katına ulaşıldı. Polis ve 1 itfaiye eri dördüncü kattaki daireye ulaştıktan sonra, kadının dışında dairede 1 erkek bulunduğunu da tespit etti. Ekipler, kadının yaşamına son vere düşüncesi olmadığını belirledi. Kimlik tespitinin ardından kadının yurda kaçak yollardan girdiği ve kimliksiz olduğu tespit edildi. Evde bulunan erkeğin ifadesi alınırken, yabancı uyruklu kadın polis merkezine götürüldü. Fas uyruklu kadının sınır dışı edildiği öğrenildi.Dairede bulunan erkek ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçecek 9 belediye başkanı
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu

Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı

Türkiye'nin giyim devi için kritik adım! Resmen satışa çıkardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.