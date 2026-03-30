Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu, bakın nerede ortaya çıktı

Futbolu bıraktıktan sonra farklı alanlarda boy göstermeye başlayan Eden Hazard, bu kez sporun farklı bir dalıyla gündeme geldi.

MALLORCA'DA BİSİKLET YARIŞINA KATILDI

Belçikalı eski futbolcu, İspanya'nın Mallorca kentinde düzenlenen bir bisiklet etkinliğinde yer aldı. Hazard'ın organizasyona katılması sporseverlerin ilgisini çekti.

167 KİLOMETRELİK PARKURU TAMAMLADI

Hazard, zorlu parkurda 167 kilometrelik mesafeyi tamamlayarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Fiziksel dayanıklılığıyla öne çıkan eski yıldız, farklı bir branşta da adından söz ettirdi.

FUTBOL SONRASI AKTİF YAŞAM

Futbol kariyerini noktalamasının ardından aktif yaşamını sürdüren Hazard'ın bu tür organizasyonlara katılmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com