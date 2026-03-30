Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu, bakın nerede ortaya çıktı
Futbolu bıraktıktan sonra farklı alanlarda boy gösteren Eden Hazard, bu kez bisiklet sporu ile gündeme geldi. İspanya'nın Mallorca kentinde düzenlenen bir bisiklet etkinliğine katılan Belçikalı eski futbolcu, 167 kilometrelik parkuru tamamlayarak büyük bir performans sergiledi.
MALLORCA'DA BİSİKLET YARIŞINA KATILDI
Belçikalı eski futbolcu, İspanya'nın Mallorca kentinde düzenlenen bir bisiklet etkinliğinde yer aldı. Hazard'ın organizasyona katılması sporseverlerin ilgisini çekti.
167 KİLOMETRELİK PARKURU TAMAMLADI
Hazard, zorlu parkurda 167 kilometrelik mesafeyi tamamlayarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Fiziksel dayanıklılığıyla öne çıkan eski yıldız, farklı bir branşta da adından söz ettirdi.
FUTBOL SONRASI AKTİF YAŞAM
Futbol kariyerini noktalamasının ardından aktif yaşamını sürdüren Hazard'ın bu tür organizasyonlara katılmaya devam ettiği görüldü.